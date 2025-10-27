Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos con una rebaja del 10% en la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de poner en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos al que deberán inscribirse todos los vecinos que ... quieran obtener una bonificación del 10% en la tasa de basuras a partir del año que viene. Lo tendrán que volver a hacer tanto las 32.000 personas que ya están adheridas al reciclaje de residuos orgánicos, y que por tanto, ya disponen de la tarjeta física necesaria para abrir los contenedores marrones, como los residentes que aún no están registrados en el sistema pero que quieren beneficiarse del futuro descuento.

El pasado mes de junio el Ayuntamiento aprobó el incremento del 45% de la tasa de basuras. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener un 10% descuento, vinculado al uso del contenedor marrón y que se aplicará en uno de los dos criterios que el Consistorio tendrá en cuenta para fijar la cuantía anual. En concreto, en el componente específico, que determina el número de personas empadronadas en el piso (más gente genera más residuos) y que supondrá el 60% del coste total. La bonificación se hará efectiva en las facturas de los residentes que se inscriban en el sistema antes del 31 de diciembre como «reconocimiento a su compromiso con una gestión responsable de los residuos».

Los detalles del nuevo modelo de recogida los ha explicado este lunes el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, quien ha dado a conocer los tres canales disponibles para darse de alta en la plataforma. Los residentes lo podrán hacer mediante una aplicación móvil de recién creación (Bilborganik), ya disponible Android y a partir de noviembre en teléfonos Iphone, a través de la web específica de la campaña (www.bilborganik.eus) o de forma presencial en las máquinas habilitadas en quince centros municipales de distrito.

La entrada en vigor del sistema vendrá, además, acompañado de la campaña 'Cuidar Bilbao es Orgánico', una iniciativa con la que el Ayuntamiento quiere avanzar hacia un modelo de ciudad más «sostenible y facilitar la participación ciudadana a través de herramientas digitales, atención presencial y beneficios fiscales».

Cambia el sistema y también la manera de abrir los 1.429 contenedores marrones repartidos por la ciudad. Ahora, además de la tarjeta física, los bilbaínos podrán abrir los cubos con tarjetas virtuales que se instalarán en sus dispositivos móviles. Ahora bien, los usuarios que ya tengan una tarjeta física no necesitarán una nueva, sino que podrán seguir usando la misma. Odriozola aseguró que solamente «se facilitará una tarjeta física por hogar», aunque virtuales podrá haber «tantas como personas estén dadas de alta». Por otro lado, los usuarios de Bilbao Kirolak tendrán la opción de abrir los contenedores con la tarjeta o pulsera de usuario. Para hacer esto posible, el Ayuntamiento ha cambiado los sistemas de lectura de todos los cubos.

Más descuentos en 2027

Otra novedad del nuevo modelo es que todas las tarjetas permitirán hacer un «seguimiento de las aportaciones al contenedor marrón». Es decir, el Ayuntamiento podrá contabilizar cuánta gente hace uso de este depósito. Una cuestión determinante porque a partir de 2027 se aplicará una bonificación del 20% del componente específico de la tasa de basuras a quienes acrediten un mínimo de 36 semanas en el uso de los contenedores. La medida permitirá, a través de «un cálculo estadístico», saber el verdadero uso que se hace de este contenedor. El objetivo es que «todo el mundo lo use». Ahora, fuentes municipales sostienen «algo más de la mitad de los inscritos» utilizan el contenedor marrón.

Odriozola ha defendido que el nuevo sistema supone «un paso adelante en la gestión de los residuos urbanos, alineado con las nuevas normativas europes y estatales en esta materia, que son de obligado cumplimiento». «Un marco regulador que promueve un nuevo efoque bajo la premisa de que quien más residuo genera, más paga», aseguró. Además de la obtención de la tarjeta, desde el Ayuntamiento matizaron que las familias tendrán a su disposición el material necesario para el correcto depósito del biorresiduo, como cubos o bolsas.