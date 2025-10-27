El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Además de tarjetas físicas, los usuarios podrán disponer de tarjetas virtuales. Yvonne Iturgaiz

Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos con una rebaja del 10% en la tasa de basuras

Todos los vecinos, tanto los que ya tienen la tarjeta que abre el contenedor marrón como los que no, tendrán que volver a darse de alta antes del 31 de diciembre para obtener una bonificación en la factura a partir de 2026

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:18

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de poner en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos al que deberán inscribirse todos los vecinos que ... quieran obtener una bonificación del 10% en la tasa de basuras a partir del año que viene. Lo tendrán que volver a hacer tanto las 32.000 personas que ya están adheridas al reciclaje de residuos orgánicos, y que por tanto, ya disponen de la tarjeta física necesaria para abrir los contenedores marrones, como los residentes que aún no están registrados en el sistema pero que quieren beneficiarse del futuro descuento.

