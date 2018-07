Bilbao pondrá en marcha en agosto una 'app' contra las agresiones machistas IOUS ONAINDIA. Al activar un botón, la víctima enviará su geolocalización con la señal de SOS al centro de control de la Policía, que enviará a la patrulla más cercana EVA MOLANO Jueves, 19 julio 2018, 14:01

El Ayuntamiento de Bilbao ha «fabricado» una aplicación móvil contra la violencia machista, inspirada en la de Durango, que estará disponible desde los primeros días de agosto y pasará una prueba de fuego durante la Aste Nagusia. Se llamará 'AgreStop/EraStop'y las mujeres que se la descarguen deberán primero introducir unos datos, y automáticamente su móvil quedará vinculado al centro de control de la policía municipal. Si sufren una agresión o son testigos de alguna, deberán pulsar un botón que inmediatamente enviará una señal de socorro a la Policía, así como su geolocalización. Después, la patrulla más cercana se acercará y también, los agentes llamarán por teléfono a la víctima. Además, el teléfono quedará bloqueado automáticamente para que no pueda ser manipulado por el agresor. Solo la mujer podrá hacerlo a través de una clave personal, aunque ello no impedirá que pueda recibir la llamada de los agentes.

La aplicación incorpora una tercera funcionalidad. Si un grupo de amigos se la descarga, podrán «geolocalizarse» entre ellos. Por ejemplo, una joven podrá añadir a varios contactos y éstos la «seguirán» virtualmente en el mapa de Bilbao. «Podrán ver dónde está en cada momento, si se detiene...», explica.

El edil de Seguridad, Tomás del Hierro, expuso que se trata de «una herramienta» de seguridad ciudadana para que «las mujeres se sientan más seguras» y que en Durango ha sido utilizada con «responsabilidad». Tras las fiestas, evaluarán su funcionamiento. Una de las mejoras que se introducirán a finales de año será una pulsera que estará vinculada a la aplicación, así que no será necesario sacar el móvil para agilizar el tiempo de respuesta. También se introducirán otras mejoras en el futuro, ya que ahora la aplicación no funciona si el usuario no tiene datos móviles.

Del Hierro ha explicado que la aplicación ya se ha testado con mujeres víctimas de la violencia de género a las que protege la Policía Municipal y también con voluntarias de seis asociaciones de mujeres de Bilbao. Su puesta en marcha se trata de un «mandato plenario» de noviembre es una de las 35 medidas recogidas en el Pacto por la Seguridad de Bilbao. En el futuro, se «estudiará» la posibilidad de ampliarla a toda la ciudadanía, aunque de fomento la «estamos dirigiendo al 50%». La aplicación la ha desarrollado la empresa MRSystem junto con el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento.