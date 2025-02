Bilbao no perdonará las multas de la OTA a los vecinos que perdieron su tarjeta de residente La concejala de Movilidad pide «disculpas por los inconvenientes» y dice que se revisarán los casos «uno a uno», pero rechaza una medida de gracia «que iría contra las normas»

Koldo Domínguez Bilbao Jueves, 27 de febrero 2025, 11:47 Comenta Compartir

No habrá una 'medida de gracia' para los 1.490 conductores que fueron multados a comienzos de año por aparcar en zona OTA sin ser conscientes de que habían perdido su tarjeta de residentes ... . El pleno del Ayuntamiento ha rechazado una propuesta del PP en la que solicitaba «no tramitar» las sanciones al entender que los mandatarios municipales no habían cumplido con su responsabilidad de avisar a los usuarios afectados -en total 4.500- de que no se les había renovado su distintivo por incumplir alguno de los requisitos exigidos. «Su comunicación ha sido un fiasco y todas esas sanciones son injustas», ha censurado la portavoz popular, Esther Martínez.

La concejala de Movilidad, Nora Abete, ha sido la encargada de defender la postura del equipo de gobierno. En primer lugar ha pedido «disculpas por los inconvenientes» causados y ha llegado a reconocer que la labor desarrollada por su departamento «ha sido mejorable en tiempo y forma». Pero ha descartado la posibilidad de anular todas las sanciones al entender que sería «una falta de responsabilidad». «Nos pide que miremos para otro lado pero eso sería ir en contra de las normas. Nosotros vamos a cumplir con la ley», ha argumentado Abete. La concejala de Movilidad ha facilitado varios datos sobre los motivos por los que no se renovó su tarjeta de residente a 4.500 vecinos, de los que 1.490 fueron multados. Por ejemplo, 1.259 superaban el límite máximo de dos distintivos por domicilio; 1.087 no tenían carnet de conducir en vigor; y 803 mantenían deudas con el Ayuntamiento. Y en dos ocasiones ha puesto sobre la mesa un caso en concreto. «Un vecino que se había ido a vivir a Sopelana pero que mantenía su tarjeta de residente como si siguiera viviendo en Bilbao. ¿A esa persona quiere que le perdonemos la multa?, ha lanzado Abete. Noticia relacionada Bilbao empieza a multar a los conductores que se cuelan en el Casco Viejo tras 26 meses de 'amnistía' A su entender, dentro del grupo de afectados hay gente que «ha actuado de mala fe» al intentar mantener su distintivo siendo conscientes de que no cumplían con los requisitos. Hay otros, en cambio, cuyas reclamaciones serán estudiadas «una a una» para, si fuera pertinente, devolverles la tarjeta de residente y anular la multa -el área de Movilidad ya anunció que sólo tramitará una por matrícula aunque haya sido sancionada en varias ocasiones-. Comunicación personalizada El resto de partidos de la oposición ha centrado sus críticas, más allá del tema concreto de estas multas, en los «sustos y disgustos» que ha traído consigo la implantación de la nueva normativa de la OTA y en los «repetidos errores» que el área de Movilidad ha cometido en los últimos meses. «No es justo que algunos usuarios sufran las consecuencias de sus errores. Las multas no deberían tramitarse a no ser que se pueda demostrar que los afectados actuaron de mala fe», ha asegurado la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals. «Si desde noviembre sabían que algunos conductores no tenían su tarjeta en regla, se les podía haber avisado», ha reflexionado el concejal de EH Bildu, Xabier Fernández. A ese respecto, la responsable de Movilidad ha confirmado, como ya adelantó este periódico, que su área pondrá en marcha un sistema de comunicación para informar a los usuarios de la OTA cualquier cambio en su tarjeta. «Las cosas no se han hecho bien del todo y a partir de ahora se informará de forma personalizada de la no renovación automática por no cumplir los requisitos», ha afirmado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión