Bilbao da el paso definitivo para impulsar el renacimiento de Olabeaga

Tras dos décadas dándole vueltas al renacimiento de Olabeaga mediante la eliminación de las vías que atraviesan el barrio, esta vez parece que sí. Las ... administraciones vascas y españolas involucradas en el proyecto se han reunido este lunes por la mañana en el seno de la sociedad Bilbao Ría 2000, que gestionará el desarrollo, para darle el impulso definitivo. Llega el momento que quiere ser crucial después de un goteo lento de avances administrativos y políticos con meses y años improductivos entre medias.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif, el Ayuntamiento de Bilbao y Ría 2000, firmantes del convenio institucional para el desarrollo de Olabeaga, han acordado impulsar el encargo a esta sociedad del proceso de integración ferroviaria (que es la obra para retirar las vías y luego 'incrustarlas' en la ladera para que el trazado se convierta en un túnel) y la ordenación urbana del ámbito (el famoso masterplan). Se ha hecho a través de una adenda al convenio firmado en 2024. Lo que se pretende es activar ambos procesos para que se puedan desarrollar en paralelo y no haya que esperar a la presentación del estudio informativo (que ahora está en desarrollo).

De esta forma, Ría 2000 prevé aprobar antes de final de año los pliegos para ambos procesos. Esto es, la redacción del proyecto constructivo de la integración del tren; y para el concurso de proyectos con intervención de jurado para la ordenación urbana del ámbito. Es decir, ambos proceso se licitarán este año o a principios del próximo. Para la publicación de la licitación será preciso la suscripción de la adenda al convenio, que ha sido aprobada hoy por el Consejo de Administración de Bilbao Ría 2000. Una conformidad que también están tramitando el resto de las entidades firmantes, «lo que supone el pistoletazo de salida a la mejora y transformación del barrio de Olabeaga, un proyecto complejo en el que Ría 2000 trabajará durante los próximos diez años».

Ampliar Jordi Alemany

A grandes rasgos, lo que va a ocurrir en Olabeaga es que la línea férrea que une Bilbao y Santurtzi se va a desplazar hacia el sur, hacia la ladera, para discurrir bajo la carretera que va al barrio de Zorroza. Se cubrirá y será como un túnel. Eso liberará todos los suelos que ahora ocupa la trinchera ferroviaria, que será objeto de la nueva ordenación urbanística. De ese modo, desaparecería la barrera que ahora parte en dos el barrio y quedarán libres unos suelos en los que la previsión es construir unos 580 pisos (de los que el 40% tendrán algún tipo de protección pública). También habrá dos nuevas plazas con vistas a la ría y un parque lineal en el borde de la ladera. Con un entorno recién renovado se estrecharán relaciones con la isla de Zorrozaurre, justo ahí enfrente, mediante una pasarela peatonal.

El coste estimado de la ejecución de las diferentes actuaciones alcanza los 88,58 millones de euros. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif, una entidad pública dependiente del Gobierno central) aportará 45,28 millones de euros; el Ayuntamiento de Bilbao, 18,85; y Bilbao Ría 2000 pondrá 13,63 millones en dinero líquido y cederá una parcela valorada en 10,82 millones. La esperanza de las instituciones implicadas es recuperar estas inversiones en la posterior adjudicación de los terrenos liberados.

En julio de 2024 las instituciones implicadas rubricaron el convenio y comprometieron la licitación del masterplan para después de ese mismo verano. Un año después se retoma esa iniciativa con la intención de que esta sí sea la buena.