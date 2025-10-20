El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El tren a su paso por Olabeaga. Mireya López

Bilbao da el paso definitivo para impulsar el renacimiento de Olabeaga

Las vías actuales se van a desplazar para discurrir bajo la carretera que va a Zorroza y en el espacio que se libera se construirán casi 600 pisos, el 40% con algún tipo de protección

Luis López

Luis López

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:26

Comenta

Tras dos décadas dándole vueltas al renacimiento de Olabeaga mediante la eliminación de las vías que atraviesan el barrio, esta vez parece que sí. Las ... administraciones vascas y españolas involucradas en el proyecto se han reunido este lunes por la mañana en el seno de la sociedad Bilbao Ría 2000, que gestionará el desarrollo, para darle el impulso definitivo. Llega el momento que quiere ser crucial después de un goteo lento de avances administrativos y políticos con meses y años improductivos entre medias.

