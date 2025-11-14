Bilbao multará a los bares de Marzana cada vez que coloquen las terrazas

El Ayuntamiento de Bilbao multará a los hosteleros del muelle de Marzana cada vez que coloquen sus terrazas después de que Costas ordenase su cierre ... definitivo. El pasado miércoles el Consistorio abrió un expediente de sanción a siete de los ocho bares que estaban abiertos en la zona. Sin embargo, durante el día de ayer, jueves, cuatro bares volvieron a negarse a retirar los veladores, lo que llevó a que la Policía procediera a una segunda sanción.

Fuentes municipales sostienen que «los incumplimientos se sancionan como en cualquier otro punto de la ciudad. Y mientras no se indique lo contrario, las terrazas de Marzana no están autorizadas por indicación de costas». Así que si este viernes los propietarios de los establecimientos hosteleros vuelven a incumplir la orden de Costas, podrían volver a ser sancionados por el Gobierno municipal.

El Consistorio bilbaíno anunció hace casi dos semanas que iba a revocar las autorizaciones de los veladores –un total de ocho, el más antiguo vigente desde 2013– y a requerir a los titulares de los establecimientos hosteleros afectados la retirada de los mismos en un plazo de diez días, después de que Demarcación de Costas dictase que los bares estaban ubicados en una zona de servidumbre. Ese periodo se cumplió el pasado 11 de noviembre, pero las terrazas continúan operativas. El comunicado de retirar las terrazas cayó como un jarro de agua fría sobre los propietarios y los trabajadores de los locales, que tomaron la decisión de recurrir a Costas para evitar su cierre.