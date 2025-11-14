El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La caída de un semáforo en los túneles de San Mamés provoca retenciones en la salida de Bilbao

Bilbao multará a los bares de Marzana cada vez que coloquen las terrazas

El Ayuntamiento ha abierto al menos dos expedientes de sanción en días consecutivos a cuatro hosteleros por mantener los veladores abiertos

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:54

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao multará a los hosteleros del muelle de Marzana cada vez que coloquen sus terrazas después de que Costas ordenase su cierre ... definitivo. El pasado miércoles el Consistorio abrió un expediente de sanción a siete de los ocho bares que estaban abiertos en la zona. Sin embargo, durante el día de ayer, jueves, cuatro bares volvieron a negarse a retirar los veladores, lo que llevó a que la Policía procediera a una segunda sanción.

