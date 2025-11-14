Bilbao multará a los bares de Marzana cada vez que coloquen las terrazas
El Ayuntamiento ha abierto al menos dos expedientes de sanción en días consecutivos a cuatro hosteleros por mantener los veladores abiertos
Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:54
El Ayuntamiento de Bilbao multará a los hosteleros del muelle de Marzana cada vez que coloquen sus terrazas después de que Costas ordenase su cierre ... definitivo. El pasado miércoles el Consistorio abrió un expediente de sanción a siete de los ocho bares que estaban abiertos en la zona. Sin embargo, durante el día de ayer, jueves, cuatro bares volvieron a negarse a retirar los veladores, lo que llevó a que la Policía procediera a una segunda sanción.
Fuentes municipales sostienen que «los incumplimientos se sancionan como en cualquier otro punto de la ciudad. Y mientras no se indique lo contrario, las terrazas de Marzana no están autorizadas por indicación de costas». Así que si este viernes los propietarios de los establecimientos hosteleros vuelven a incumplir la orden de Costas, podrían volver a ser sancionados por el Gobierno municipal.
El Consistorio bilbaíno anunció hace casi dos semanas que iba a revocar las autorizaciones de los veladores –un total de ocho, el más antiguo vigente desde 2013– y a requerir a los titulares de los establecimientos hosteleros afectados la retirada de los mismos en un plazo de diez días, después de que Demarcación de Costas dictase que los bares estaban ubicados en una zona de servidumbre. Ese periodo se cumplió el pasado 11 de noviembre, pero las terrazas continúan operativas. El comunicado de retirar las terrazas cayó como un jarro de agua fría sobre los propietarios y los trabajadores de los locales, que tomaron la decisión de recurrir a Costas para evitar su cierre.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión