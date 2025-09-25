Bilbao modificará la OTA para hacerla más accesible a las personas con movilidad reducida

En diciembre se cumplirán dos años del estreno de la nueva OTA de Bilbao. El sistema de aparcamiento regulado aumentó las zonas de actuación y ... amplió su horario, eliminando así el 'parón' de mediodía. Pero eso no será todo. Antes de que concluya este año, el Ayuntamiento volverá a iniciar un proceso de modificación de la ordenanza de aparcamiento para «implantar mejoras detectadas» durante todo este tiempo. Algunas de ellas dirigidas a hacer más accesible el servicio para las personas con movilidad reducida.

La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad en el pleno municipal de este jueves. EH Bildu, impulsor de una propuesta que finalmente ha sido acordada con el equipo de gobierno (PNV y PSE), ha defendido la necesidad de «optimizar las condiciones de vida» del colectivo. «Los derechos de las personas con discapacidad pueden y deben ser mejorados», ha asegurado el concejal, Xabier Fernández. La coalición ha enumerado una serie de cuestiones que deberían cambiarse, como que estas personas no tengan límite horario para aparcar o que queden exentos de pagar la tarjeta. Cuestiones que deberán discutirse una vez arranque el proceso de modificación, que deberá estar iniciado antes del 31 de diciembre.

La responsable de Movilidad y Sostenibilidad en el Ayuntamiento, Nora Abete, ha matizado que «la norma funciona bien», aunque ha reconocido que «existen asuntos que hay que mejorar». Se pondrá el foco en complacer las necesidades de las personas con alguna discapacidad, pero también se modificarán otras cuestiones analizadas. «Se va a proponer que una persona que acompañe a otra a una consulta pueda estacionar unos minutos frente a un ambulatorio, potenciar la app o agilizar los procesos administrativos», ejemplificó la edil.

Por otro lado, el PP apoyó la modificación al considerar que «aparcar en la OTA actual es complicado», sobre todo para un colectivo que «necesita el vehículo sí o sí». También desde Elkarrekin Bilbao han visto con buenos ojos la iniciativa. «La gente con movilidad reducida cogen el coche porque no tienen otra opción», pero el «verdadero debate va a ser qué asuntos incluir en esa ordenanza», aseguró la edil Ana Viñals.