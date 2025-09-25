El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bilbao estrenó el nuevo sistema de aparcamiento regulado en diciembre de 2023. Yvonne Iturgaiz

Bilbao modificará la OTA para hacerla más accesible a las personas con movilidad reducida

Se estudiarán una serie de mejoras, como la posibilidad de que puedan aparcar sin límite de tiempo o que queden exentos de pagar la tarjeta

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:37

En diciembre se cumplirán dos años del estreno de la nueva OTA de Bilbao. El sistema de aparcamiento regulado aumentó las zonas de actuación y ... amplió su horario, eliminando así el 'parón' de mediodía. Pero eso no será todo. Antes de que concluya este año, el Ayuntamiento volverá a iniciar un proceso de modificación de la ordenanza de aparcamiento para «implantar mejoras detectadas» durante todo este tiempo. Algunas de ellas dirigidas a hacer más accesible el servicio para las personas con movilidad reducida.

Espacios grises

