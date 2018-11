Bilbao tiene el mejor transporte público de España, según la OCU Dos bilbobuses esperan a que pase el tranvía en la plaza Circular. / J. Alemany El tranvía de la villa es el que mejor puntuación ha obtenido de las 21 ciudades analizadas en el estudio. El servicio de autobús también queda primero junto con el de Logroño y Pamplona. Y el metro es segundo tras el de Málaga SOLANGE VÁZQUEZ Martes, 6 noviembre 2018, 14:57

El transporte público de Bilbao es uno de los mejores de España. Y no es una bilbainada de los vecinos de la villa ni un eslogan electoral de Alfonso Gil, concejal del ramo. Lo dice la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuyos informes se han convertido en toda una biblia para valorar bienes y servicios y para establecer rankings comparativos entre ciudades. Según su último dossier -elaborado con datos extraídos de 21 poblaciones, que incluyen grandes urbes como Madrid y Barcelona y capitales de provincia de tamaño más moderado-, la capital vizcaína tiene un transporte público muy puntual y con escasas aglomeraciones, los dos criterios que han servido para elaborar el informe. Sobre todo, destaca el tranvía, el mejor del país según la OCU -los peores son los de Alicante y Murcia- , con una calificación total de 100 puntos sobre 100. Es decir, mejor imposible.

En el estudio se pone de relieve que este medio de transporte sufre retrasos de sólo un 6% y todos ellos leves, no superan los dos minutos. Asimismo, se alaba la buena información que se ofrece en las pantallas y el espacio disponible. Y no es el único transporte que aparece en cabeza del ranking nacional: el servicio de autobús -con 68 puntos sobre 100- también ostenta la primera posición, aunque en este caso comparte el puesto de honor con otras dos ciudades, Logroño y Pamplona. Según subraya la OCU, que ha estudiado diez líneas en Bilbao, el servicio de bus urbano en la capital vizcaína obtiene la máxima puntuación en cuanto a falta de aglomeraciones, prácticamente inexistentes, y una buena nota en cuanto a retrasos, tanto sobre las previsiones anunciadas en las pantallas de las paradas como sobre el horario oficial. En este sentido, se subraya que las demoras, que son del 21%, no suelen ser graves. Sólo el 11% superan los dos minutos cuando, en el resto de ciudades analizadas, este tipo de incidencias suponen más del 20%. Según el estudio, Alicante, seguido de Palma ostentan el farolillo rojo en cuanto a calidad del servicio.

Retrasos leves del metro

El metro de Bilbao, la joya de la corona para los habitantes de la ciudad, también ha logrado una excelente nota en el informe, con 88 puntos sobre 100, aunque ha quedado en segunda posición tras el suburbano de Málaga, el mejor del país, según la OCU. Sin embargo, el de Bilbao -que se retrasa el 17% de las veces, pero casi siempre de forma leve- ha obtenido mejor calificación que el 'número 1' en cuanto a aglomeraciones, que la organización ha calificado analizando si el transporte iba lleno y la cantidad de usuarios que esperaban en la parada. El servicio de metro peor parado en cuanto a puntualidad es el de Granada, con su única línea. Y los de Madrid, Sevilla y Valencia destacan por sus aglomeraciones.

Las buenas notas del transporte público en Bilbao tienen como contrapartida en el estudio las demoras y aglomeraciones que se registran en otras ciudades de forma habitual. En la mitad de las localidades analizadas, el bus incumple los horarios previstos y en el cercanías de Madrid, el metro de Granada y el tranvía de Murcia los retrasos son el pan nuestro de cada día.