Bilbao mantendrá las luces encendidas hasta medianoche
Se ha instalado un millón y medio de bombillas 'led' por todos los distritos del municipio que brillarán durante 42 días
Martes, 11 de noviembre 2025, 00:03
Bilbao mantendrá las luces de Navidad encendidas hasta la medianoche. El año pasado, la capital vizcaína comenzó el periodo festivo con la iluminación hasta las 22.00 horas, pero debido a las quejas de comerciantes y hosteleros, a las que EL CORREO dio voz, se rectificó sobre la marcha y se amplió hasta las 00.00 horas. Los negocios criticaban que el horario se quedaba corto en comparación con otras ciudades y argumentaban que «son días en los que hay mucha gente a partir de las diez de la noche, porque salen de cenar de un restaurante o porque se quedan tomando algo». «Creemos que tienen que extenderlo más para animar el consumo y para no tener la sensación de que la ciudad se cierra», sugerían hace un año.
El Ayuntamiento aceptó la solicitud entonces y la mantendrá este año. Las luces permanecerán encendidas hasta las 00.00 horas, según ha confirmado el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, en una respuesta emitida por escrito a Elkarrekin Bilbao.
Se instalarán 1.504.242 luces 'led' repartidas en todos los distritos del municipio. Previsiblemente, el botón se pulsará a finales de noviembre y el encendido se alargará durante 42 jornadas. La fecha de inicio de montaje fue el 15 de septiembre y la de fin de desmontaje será el 7 de febrero.
Pista y tobogán
Bilbao inaugurará la Navidad de manera oficial el 21 de noviembre con la apertura de la pista de hielo y el tobogán, que permanecerán operativos hasta el 6 de enero, según informó ayer el Consistorio. Las instalaciones se han convertido en dos de las atracciones por excelencia en la capital vizcaína y su montaje comenzó ayer. La pista, creada con hielo ecológico, cuenta con una superficie de 800 metros cuadrados y el 60% de su espacio está cubierto. Abrirá sus puertas de lunes a domingo. La entrada general costará 4 euros por 30 minutos con patines incluidos y se podrá acceder a partir de los 3 años. En el caso del tobogán, los pases generales tendrán un precio de 3 euros por persona con cuatro bajadas.
Esta edición, como novedad, se han incorporado los pases especiales inclusivos, dirigidos a asociaciones y colectivos de personas con necesidades especiales. Permitirán disfrutar de la pista de hielo y del tobogán en condiciones adaptadas a cada grupo. Para ello, se reservarán franjas horarias específicas para los grupos que así lo deseen.