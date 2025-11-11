El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El árbol de la Plaza Moyúa de Bilbao acaparó todas las miradas el año pasado. Ignacio Pérez

Bilbao mantendrá las luces encendidas hasta medianoche

Se ha instalado un millón y medio de bombillas 'led' por todos los distritos del municipio que brillarán durante 42 días

María de Maintenant

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:03

Bilbao mantendrá las luces de Navidad encendidas hasta la medianoche. El año pasado, la capital vizcaína comenzó el periodo festivo con la iluminación hasta las 22.00 horas, pero debido a las quejas de comerciantes y hosteleros, a las que EL CORREO dio voz, se rectificó sobre la marcha y se amplió hasta las 00.00 horas. Los negocios criticaban que el horario se quedaba corto en comparación con otras ciudades y argumentaban que «son días en los que hay mucha gente a partir de las diez de la noche, porque salen de cenar de un restaurante o porque se quedan tomando algo». «Creemos que tienen que extenderlo más para animar el consumo y para no tener la sensación de que la ciudad se cierra», sugerían hace un año.

El Ayuntamiento aceptó la solicitud entonces y la mantendrá este año. Las luces permanecerán encendidas hasta las 00.00 horas, según ha confirmado el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, en una respuesta emitida por escrito a Elkarrekin Bilbao.

Se instalarán 1.504.242 luces 'led' repartidas en todos los distritos del municipio. Previsiblemente, el botón se pulsará a finales de noviembre y el encendido se alargará durante 42 jornadas. La fecha de inicio de montaje fue el 15 de septiembre y la de fin de desmontaje será el 7 de febrero.

Pista y tobogán

Bilbao inaugurará la Navidad de manera oficial el 21 de noviembre con la apertura de la pista de hielo y el tobogán, que permanecerán operativos hasta el 6 de enero, según informó ayer el Consistorio. Las instalaciones se han convertido en dos de las atracciones por excelencia en la capital vizcaína y su montaje comenzó ayer. La pista, creada con hielo ecológico, cuenta con una superficie de 800 metros cuadrados y el 60% de su espacio está cubierto. Abrirá sus puertas de lunes a domingo. La entrada general costará 4 euros por 30 minutos con patines incluidos y se podrá acceder a partir de los 3 años. En el caso del tobogán, los pases generales tendrán un precio de 3 euros por persona con cuatro bajadas.

Esta edición, como novedad, se han incorporado los pases especiales inclusivos, dirigidos a asociaciones y colectivos de personas con necesidades especiales. Permitirán disfrutar de la pista de hielo y del tobogán en condiciones adaptadas a cada grupo. Para ello, se reservarán franjas horarias específicas para los grupos que así lo deseen.

