Bilbao se llena de libros

Ayer por la mañana se inauguró en El Arenal bilbaíno la 55 edición de la Feria del Libro, que estará abierta hasta el 8 de junio, este año con el patrocinio de Kutxabank y la colaboración de la Fundación BBK. La inauguración comenzó con el aurresku de honor bailado por el dantzari Igor Zabala, que estuvo acompañado por los integrantes de la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao, Sabin Bikandi, Gorka Zabaleta, Idoia Careaga, Peio Irigoien y Asier García.

Asier Muniategi, coordinador de las Ferias del Libro de Euskadi, inició el acto con unas palabras de agradecimiento a los libreros y escritores y recordando que en esta edición la feria ha dado importancia al cine y trata también de mirar a Europa. También intervino Anton Arriola, escritor y presidente de Kutxabank, quien entregó el premio Kutxabank Atea de literatura en euskera a la escritora Katixa Agirre, que agradeció el galardón comentando que «toda atención que se les da a los libros es poca».

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, entregó el premio al escritor barcelonés Eduardo Mendoza, quien señaló que recibía «dos premios: el de Kutxabank, que me acaban de dar, y el de estar en Bilbao, que no hace falta que diga lo que me gusta porque lo he demostrado toda la vida».

En la inauguración estuvieron José Agustín Iturri, presidente de la Cámara del libro; el concejal de Cultura, Gonzalo Olabarria; Iñaki López de Aguileta, director de Cultura del Ayuntamiento; Nora Sarasola, directora de la Obra Social de BBK; los ediles bilbaínos Yolanda Díez, Xabier Jiménez, Xabier Fernández, Ángel Rodrigo y Paula Garagalza; Verónica Lodeiro y Maite García, de la editorial Planeta; Kepa Torrealdai, de Elkar; Fernando Fernández, de la librería Erein; Alberto Albaizar, Xabier Olalde, Fernando López de Eguilaz, director de Sostenibilidad de Kutxabank; los escritores Javier Sagastiberri, José Francisco Alonso y Esmeralda Hernando; y Beñat Arguinzoniz y Andrea Conde, de la editorial El Gallo de Oro.

También se encontraban el director de cine Javier Rebollo, María Eugenia Salaverri, Patricio de Keyser, promotor de Keyser-V; Sonia Paule Sánchez, Ugaitz Ezpeleta, director de la Cámara del libro; Jesús Mari Urberuaga, Jon González, Amaia Tomás, Oihane Amantegi, Galder López, Mary Terrón, Juan Antonio Medina, Andrea Rodríguez, Nerea Marsal, de El Gnomo de Amelie; Carmen Elvira, Frank Peñas, Javier Monja, Agustín López, Sandra Álvarez, Ángela Allende, Kenia Quintans, de la editorial Viento Norte; Iñaki Astorkia, de la librería Muelle de Uribitarte; y Liss Evermore.

