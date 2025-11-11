El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las obras de los dos grandes depósitos concluyeron en junio. Ayuntamiento de Bilbao.

Bilbao levantará un frontón sobre uno de los depósitos contra inundaciones de Zorrozaurre

El equipamiento deportivo se construirá en la cubierta del tanque de tormentas ubicado junto a Artiach

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:57

Entre los proyectos que el Ayuntamiento de Bilbao prevé poner en marcha en 2026 está la construcción de un frontón sobre la cubierta de uno ... de los dos grandes depósitos que el Gobierno municipal ha construido para evitar que se produzcan inundaciones en la isla de Zorrozaurre. La propuesta ha sido presentada este martes por el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, durante la presentación del proyecto de Presupuestos del área. Unas Cuentas que ascienden un 1,8% hasta los 163,2 millones de euros, excluyendo el gasto de personal.

