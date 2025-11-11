Bilbao levantará un frontón sobre uno de los depósitos contra inundaciones de Zorrozaurre

Entre los proyectos que el Ayuntamiento de Bilbao prevé poner en marcha en 2026 está la construcción de un frontón sobre la cubierta de uno ... de los dos grandes depósitos que el Gobierno municipal ha construido para evitar que se produzcan inundaciones en la isla de Zorrozaurre. La propuesta ha sido presentada este martes por el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, durante la presentación del proyecto de Presupuestos del área. Unas Cuentas que ascienden un 1,8% hasta los 163,2 millones de euros, excluyendo el gasto de personal.

Las obras de los dos depósitos de agua –uno está situada junto a Artiach y el otro cerca del edificio de Papelera– arrancaron en octubre de 2022 con una inversión de casi 8,3 millones. Terminaron el pasado mes de junio, pero todavía no están activos. Su puesta en funcionamiento dependerá del momento en el que la Junta de Concertación finalice las obras de urbanización del entorno. Por el momento, el Ayuntamiento ya ha reservado una partida de 200.000 euros «la urbanización del Depósito 2», el ubicado junto a Artiach. Por otro lado, el acondicionamiento del Depósito 1 está prevista para «finales de 2026 o inicios de 2027», según avanzaron fuentes del Ayuntamiento este mismo verano.

Las características de este nuevo equipamiento aún están por determinar. También el coste total de la obra. De primeras, el Consistorio debe acondicionar la parcela y licitar el proyecto de ejecución. Lo que está claro es que será «un frontón» lo que se levantará sobre la cubierta del tanque de tormentas, según aseguró el responsable municipal. El proyecto de Presupuestos cuenta además con una partida posterior de 300.000 euros.

Ascensor en Irala

Una buena parte de los 163 millones del área de Obras Públicas y Servicios irá al mantenimiento diario de la ciudad, como el servicio de recogida de basuras, el alumbrado, el mantenimiento de las zonas verdes, el saneamiento... La mayoría de los proyectos que contemplan las Cuentas han sido anunciados con anterioridad, aunque también hay algunos nuevos. Por ejemplo, Odriozola ha avanzado que en 2026 el Ayuntamiento arrancará con las obras de un nuevo ascensor en Irala. La inversión total en elementos mecánicos que facilitan la accesibilidad ascenderá a los seis millones de euros. También se construirá un nuevo aseo público en Ibarrekolanda, se inyectarán 1,4 millones de euros en la urbanización de la calle Jesús Galindez y otro millón en la reurbanización del entorno de Ibarrekolanda.

El Presupuesto también contempla algunos de los proyectos demandados por la ciudadanía, como la renovación del paseo entre Zorroza y Olabeaga (215.000 euros) o mejorar la accesibilidad de la escuela de San Ignacio (200.000).