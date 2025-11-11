El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Itxaso Erroteta, concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao; y Marcos Muro, director general de Bilbao Kirolak, durante la presentación de la nueva aplicación. M. de Maintenant

Bilbao Kirolak estrena una aplicación para hacer el servicio más accesible

Estará disponible a partir de este miércoles y permitirá la gestión integral de abonos, cursos, actividades y reservas, entre otros

María de Maintenant

María de Maintenant

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:38

Bilbao Kirolak ha puesto en marcha una aplicación con el objetivo de mejorar el servicio y hacerlo más accesible. La nueva herramienta estará disponible a ... partir de este miércoles a las 9.00 horas en todos los dispositivos electrónicos de IOS y Android.

