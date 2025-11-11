Bilbao Kirolak estrena una aplicación para hacer el servicio más accesible

Bilbao Kirolak ha puesto en marcha una aplicación con el objetivo de mejorar el servicio y hacerlo más accesible. La nueva herramienta estará disponible a ... partir de este miércoles a las 9.00 horas en todos los dispositivos electrónicos de IOS y Android.

La nueva aplicación, de la que podrán beneficiarse las casi 80.000 personas que están abonadas, permitirá la gestión integral de todos los productos y servicios que se ofrecen a la ciudadanía, como abonos, cursos y actividades, reservas de instalaciones deportivas o adquisición de entradas. De este modo, dispondrán en sus pantallas de inicio de un código 'QR' que permitirá el acceso a las instalaciones sin necesidad de adquirir tarjetas o pulseras.

En el caso de los abonos familiares, también se extenderá a todos los miembros de la unidad familiar. «La aplicación es una parte clave en este proceso de transformación que hemos comenzado en Bilbao Kirolak. Queremos mejorar el servicio, facilitar el acceso desde todos los barrios y digitalizar la experiencia deportiva», ha explicado Marcos Muro, director general de Bilbao Kirolak, durante la presentación de la aplicación, que se ha llevado a cabo este martes. Muro también ha destacado que modernizar el servicio no implica «dejar a nadie atrás». Por ello, «el personal de nuestros polideportivos va a seguir atendiendo a todas las personas que necesiten ayuda con cualquier trámite».

Incidencias en tiempo real

En la aplicación se podrán consultar de un vistazo rápido en la pantalla principal todos los cursos, sesiones deportivas o reservas de instalaciones que estén activos en ese momento y, gracias a las notificaciones 'push', recibirán en tiempo real cualquier incidencia en el servicio o en las instalaciones.

Además, las personas usuarias de Bilbao Kirolak que se descarguen la aplicación podrán consultar todas las facturas o elegir sus instalaciones y actividades favoritas para obtener información actualizada sobre ellas. A través de la nueva herramienta también tendrán la oportunidad de conocer el puesto en el que se encuentran en las listas de espera, solicitar cambios de abonos, números de cuentas bancarias y otro tipo de gestiones administrativas sin necesidad de acceder a un polideportivo o editar y modificar datos personales con más facilidad, por ejemplo.

«Además de todos los beneficios para la ciudadanía bilbaína, innumerables, marca un nuevo hito en el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Estratégico de Bilbao Kirolak 2025-2028 dentro de su línea estratégica BK Innova», ha subrayado la concejala de Juventud y Deportes del Consistorio bilbaíno, Itxaso Erroteta.