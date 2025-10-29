Bilbao invierte 1,2 millones en reformar cuatro calles de San Francisco

El Ayuntamiento de Bilbao invertirá 1,2 millones de euros en la reforma de cuatro calles de San Francisco. El proyecto, priorizado por los vecinos, ... tiene como finalidad «mejorar la vida de las personas que residen en los barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala». En total se destinarán 1.191.325 euros para ejecutar los trabajos, que ya han iniciado y que se alargarán durante el próximo año. La actuación se centrará en cuatro ámbitos concretos: la calle Amparo; la de Arnotegi, desde San Francisco hasta Gimnasio; la calle Cantera desde San Francisco hasta Gimnasio; y la calle La Laguna, desde San Francisco hasta Cortes.

Fuentes municipales aseguran que el proyecto trata de «optimizar y mejorar las aceras y viales existentes». Además de dar mayor amplitud a las aceras, como ya se hizo con la propia calle San Francisco, el Gobierno municipal modernizará las luminarias y bajará los puntos de luz de las fachadas a las aceras. También renovará otros servicios, como el de saneamiento, e incluirá vegetación en «aquellos puntos en los que sea posible».

Aunque la idea es «mantener el mayor número de plazas de aparcamiento posible», en la calle Amparo el Ayuntamiento eliminará dos bandas de estacionamiento y generará una plataforma única con aceras de hasta tres metros cada una. También en La Laguna se suprimirán dos filas de estacionamiento para aumentar las aceras, que contarán con 2,9 y 3,2 metros de ancho.

En lo que respecta a la calle Cantera, el Consistorio abordará la renovación de la escalera monumental que conecta San Francisco y Cortes. También se adecuará la vía para garantizar la accesibilidad y se generarán rampas con pendientes. En aquellas zonas en las que no se puede emplear esta técnica, el Ayuntamiento sustituirá los escalones por otros que cumplan con la normativa de accesibilidad. Por último, en Arnotegi, se creará una acera en forma de rampa y también se acondicionarán las aceras.