Varios turistas circulan por San Francisco. Luis Ángel Gómez

Bilbao invierte 1,2 millones en reformar cuatro calles de San Francisco

Las obras de mejora, que afectarán a las vías Amparo, Arnotegi, Cantera y La Laguna, se prologarán durante un año

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:54

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao invertirá 1,2 millones de euros en la reforma de cuatro calles de San Francisco. El proyecto, priorizado por los vecinos, tiene como finalidad «mejorar la vida de las personas que residen en los barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala». En total se destinarán 1.191.325 euros para ejecutar los trabajos, que ya han iniciado y que se alargarán durante el próximo año. La actuación se centrará en cuatro ámbitos concretos: la calle Amparo; la de Arnotegi, desde San Francisco hasta Gimnasio; la calle Cantera desde San Francisco hasta Gimnasio; y la calle La Laguna, desde San Francisco hasta Cortes.

