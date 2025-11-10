Bilbao instalará en 2026 el sistema de bombeo que permitirá usar el calor de la tierra para climatizar las viviendas de Zorrozaurre

Uno de los objetivos que se marcó el Ayuntamiento de Bilbao en el proceso de urbanización de Zorrozaurre es reducir el consumo energético de la ... isla. Para ello, se apostó por la geotermia, un sistema de climatización que permite aprovechar la temperatura estable del subsuelo, que se acerca «los 14 grados», para refrescar los edificios en verano y calentarlos de manera más fácil en invierno. El método ayuda, en pocas palabras, a reducir la demanda de gas y de electricidad de los bloques y por tanto, a ahorrar en costes.

El proyecto viene de tiempo atrás. Lo que hasta ahora se ha hecho es aprovechar los procesos de urbanización de las vías públicas de la punta sur y norte para incluir los tubos por los que pasará el agua. El objetivo era dejar hecho el entramado de la infraestructura para no tener que volver a levantar más adelante para introducir las tuberías. También en 2022 se concluyeron los dos pozos de 150 metros de profundidad que permitirán llevar la geotermia a los edificios. Pero aún quedan cuestiones pendientes de ejecutar para dar por concluida la red.

Una de ellas es la construcción del cuarto de bombeo, prevista en el Presupuesto del próximo año con una partida que de 1.037.000 y necesaria para que el sistema entre en funcionamiento. El concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, ha asegurado este lunes durante la presentación del proyecto presupuestario que la nueva infraestructura servirá para «mover el agua dentro del ámbito de Zorrozaurre». Pese a que la ubicación exacta aún se desconoce, el responsable municipal sí que ha confirmado que estará integrado con la urbanización y «semienterrado».

El sistema está pensado para que pueda ser aprovechado por todo tipo de edificios. Desde bloques de viviendas, públicos y privados, hasta centros educativos o sanitarios. De hecho, Abaunza ha asegurado que se aprovechó la construcción de la red de saneamiento y el subfluvial que conecta Olebeaga con la punta sur de Zorrozaurre para introducir también en este ámbito los tubos de geotermia. Todo ello con el objetivo de que en un futuro, puedan sumarse otros equipamientos públicos como el hospital de Basurto o la sede de ETB. Aplicar o no la geotermia será decisión de los propietarios.

¿Y con la construcción del cuarto de bombeo estará lista la geotermia? «Aún queda por hacer», ha señalado Abaunza. Por el momento, la punta norte y sur ya cuentan con las tuberías necesarias para el paso del agua bajo tierra, pero será con la incorporación del sistema en la avenida de Galleteras, columna vertebral de la isla, cuando se complete la red. Además, durante la presentación del proyecto el concejal sostuvo que a partir de ahora, la ejecución del proyecto la llevará a cabo la sociedad pública Bioartigas.