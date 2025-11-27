Bilbao incrementará la presencia policial en los barrios con patrullas a pie

El pleno municipal de Bilbao celebrado este jueves ha aprobado incrementar la presencia policial en los barrios con patrullajes a pie, que se sumarán a ... los que realizan los agentes en vehículo. La propuesta se contempla dentro del Pacto por la Seguridad ciudadana y busca potenciar el trabajo preventivo de los efectivos municipales y ofrecer «un modelo policial más cercano». También se aumentarán las labores de vigilancia en vehículos.

El acuerdo presentado por el equipo de gobierno, formado por PNV y PSE, ha modificado una proposición del PP que planteaba «la necesidad de organizar servicios de Policía de Barrio». La portavoz popular, Esther Martínez, ha señalado que la ciudadanía «reclama cercanía» y ha defendido la implementación de patrullas destinadas a las labores de vigilancia a pie.

Martínez ha indicado que en la plantilla de Policía Municipal hay «916 profesionales» pero los destinados a las patrullas durante los tres turnos del día rondan los 200, por lo que ha criticado los «déficits organizativos» y ha defendido que parte de los efectivos podrían destinarse a la vigilancia a pie. Sin embargo, la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, ha argumentado que las tareas de los agentes se dividen según las necesidades «parte de esa plantilla trabaja en comisarías, en las unidades de víctimas, de inteligencia...».

En este sentido, la edil jeltzale ha argumentado que «son necesarios los patrullajes a pie, en vehículo, con agentes uniformados y de paisano». Arregi ha recordado que la tónica de efectivos que aparcan sus coches para continuar a pie por la zona las labores de vigilancia «se desarrollan en todos los distritos, aunque con diferencia según las demandas vecinales». La responsable de Seguridad ha asegurado que «las encuestas ya nos dicen que la ciudadanía ve a la Policía patrullando a pie». La medida de incrementar esta modalidad se recoge en el Pacto por la seguridad que salió adelante con el apoyo de todos los grupos municipales, excepto el PP.

Barrios y Ayuntamiento

Por su parte, tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos respaldaron la propuesta del gobierno local y han coincidido en manifestar su apoyo al citado pacto, aunque las portavoces de ambos grupos, María Del Río y Ana Viñals, respectivamente, han señalado que «ven con buenos ojos» la propuesta del PP porque «nuestra visión siempre ha sido que la Policía Municipal esté en comunión permanente con los barrios», ha afirmado Viñals.

Del Río ha subrayado que «el foco ha de ponerse en la prevención» y que una Policía «comunitaria, que conozca mejor el barrio y las personas que viven, trabajan ahí, además de los servicios, hará un trabajo importante para establecer una relación fuerte entre Ayuntamiento y barrios».