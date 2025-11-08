Bilbao «impide» una charla feminista sobre el campamento de Bernedo El Ayuntamiento anula la cesión de un centro cívico en Deusto después de recibir «quejas» de grupos «transfeministas»

David S. Olabarri Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Bilbao impidió ayer que se celebre una charla en el centro cívico de Deusto en el que varias feministas iban a hablar sobre el caso del udaleku de Bernedo. El Consistorio de la capital vizcaína les impidió realizar allí el coloquio porque habían recibido «quejas», según apuntaron fuentes oficiales. Estas charlas eran apoyadas por las familias de las niñas que han denunciado ante la Ertzaintza que sus hijas fueron víctimas de delitos sexuales durante el pasado verano en el campamento alavés.

Desde el Ayuntamiento se limitaron a señalar que la charla se canceló «por los motivos que se trasladó» a las organizadoras. Varios colectivos que han acusado de transfobia a las organizaciones que han denunciado lo ocurrido en Bernedo –y que incluso también han criticado a las familias de las niñas– celebraron públicamente la cancelación del evento. «Conseguido», se felicitaron en redes.

Mantener la «neutralidad»

Lo cierto es que la charla se acabó celebrando en un colegio próximo del barrio de Deusto. La temática era coeducación, educación afectivo-sexual y transgenerismo. Entre las ponentes estaban Zuriñe Ojeda y Silvia Carrasco, dos feministas que fueron de las primeras en alzar la voz por lo que había ocurrido en el campamento alavés. Desde entonces han recibido todo tipo de críticas y descalificaciones. Les acusan de discursos de odio hacia las personas trans. No es la primera vez –explica Ojeda– que les anulan una charla feminista por este motivo. Ya le ocurrió en el Ayuntamiento de Etxebarri.

Lo cierto es que las feministas ya sabían desde hace días que diversos colectivos que defienden a los monitores de Bernedo se habían movilizado para tratar de cancelar su charla. Lo habían hecho a través de las redes y enviando escritos al Ayuntamiento de Bilbao. Al final –relatan– el jueves a la tarde desde el área de Igualdad del Consistorio se pusieron en contacto con ellas para decirles que iban a cancelar la charla porque querían mantener la «neutralidad».

En este sentido, las feministas denuncian que se defienda la libertad de expresión cuando acuden «fascistas» a manifestarse a Vitoria, pero que se suspenda una charla de unas feministas en Bilbao.

Temas

Ertzaintza

Bernedo

Deusto

Bilbao