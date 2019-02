Bilbao, un gran concesionario eléctrico

«Lo más llamativo es el silencio y, lo peor, el recorrido. Se me ha quedado pequeño». Juan José Escribano se bajaba ayer encantado del 'Renault Zoe' que acababa de probar. Había venido desde Miranda de Ebro solo para esto. No quería perderse la experiencia de ponerse al volante de un coche eléctrico en un circuito habilitado para la ocasión, nada más y nada menos que en San Mamés. En el perímetro del estadio rojiblanco, se entiende, que se ha transformado en el mayor concesionario de Euskadi de vehículos, organizado por EL CORREO. Una docena de stands de las marcas que lideran el mercado mundial del sector y que han puesto una treintena de automóviles a disposición de todos aquellos que quieran probar qué se siente al conducirlo. Podrán hacerlo hoy desde las 11.00 hasta las 20.00 horas y mañana también a partir de las once y hasta las tres de la tarde. Una oferta que se extiende a las motos, camiones y autobuses en la muestra que, con mismo horario y duración, también se ha habilitado en la explanada del Museo Marítimo.

De vuelta en San Mamés, a Nimés Gonapeenuwala y Alberto Martín se le iban los ojos con los modelos, cuyos precios oscilan entre los 21.000 y los 150.000 euros. Les encantaría conducirlos, pero las marcas no se lo permiten a menores de 25 años y ellos rozan los 20. Pero el joven de apellido exótico, natural de Sri Lanka, lo tenía claro: «Cuando pueda, tendré uno».

En cualquier caso, estos estudiantes de ingeniería mecánica asaban a preguntas a comerciales que, como Jorge Vega, trataban de esmerarse. «El Audi e-tron tiene 360 caballos, 400 en modo boost (similar a la actual inyección), 400 kilómetros de autonomía y el 80% de la batería se carga en media hora en una estación de corriente continua», enumeraba.

La inauguración de la muestra contó con la participación del diputado de Transportes, Miguel Ángel Gómez Viar, el director general de EL CORREO, Íñigo Barrenechea, la directora de la obra social de la BBK, Nora Sarasola, el director técnico del EVE, Javier Marqués, la concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, y el del área de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil. El responsable socialista remarcó el origen vasco de la furgoneta Mercedes e-Vito, que se construye en Vitoria. «Todavía está a prueba en Alemania, pero en septiembre llegará a España», adelantaba su delegado comercial, Txema Hillera.

Impresionados. Así se mostraban todos los que mostraban sus prototipos en el Museo Marítimo. Arriba, autoridades municipales y forales prueban las bicicletas eléctricas en El Arenal. / Luis Ángel Gómez