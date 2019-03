Bilbao frena «de momento» las patrullas de la Policía en bicicleta Ciudades como Vitoria ya han implantado este modelo policial. / BLANCA CASTILLO El Pacto de Seguridad Ciudadana estudiará la medida, pero Del Hierro prefiere esperar para implantarla XABIER GARMENDIA Jueves, 28 marzo 2019, 17:33

No habrá agentes de la Policía Municipal patrullando en bicicleta por Bilbao. Al menos por el momento porque el Ayuntamiento no descarta implantar esta medida en el futuro. Por el momento, la propuesta original del PP en este sentido ha decaído por la enmienda del equipo de Gobierno local en la que insta al Pacto de Seguridad Ciudadana a «estudiar cualquier medida que afecte a la mejora de la seguridad». El concejal del ramo, Tomás del Hierro, ha sintetizado su postura con un escueto «sí pero no»; es decir, toma nota sobre la iniciativa de los populares, pero no la aplicará «de momento».

El edil no ha ocultado que se trata de «un buen planteamiento», aunque considera que el momento «de cambio de modelo muy profundo» en el que se encuentra la Policía Municipal no es el idóneo para aplicar una idea en este rumbo. Aun así, considera que la propuesta se deberá estudiar en el seno del Pacto de Seguridad Ciudadana, con vigencia hasta 2023, por lo que no deja la puerta completamente cerrada.

En la defensa de su iniciativa, la misma que presentó hace tres años, la concejala del PP Beatriz Marcos ha expuesto que la plantilla de la guardia urbana ha vivido un proceso de rejuvenecimiento que facilita la implantación de patrullas en bicicleta. Además, y ante la realidad orográfica de Bilbao, ha subrayado que unidades eléctricas como las del servicio municipal BilbaoBizi «posibilitan el acceso a los barrios altos». Por todo ello, Marcos considera que el cuerpo está «perfectamente preparado» para utilizar esta alternativa de movilidad. Del Hierro, por el contrario, prefiere esperar a que se desarrollen las próximas Ofertas Públicas de Empleo (OPE) y a terminar de desplegar la Policía de proximidad en los barrios.