Euskaraldia «Bilbao y el euskera no se pueden entender el uno sin el otro», afirma Aburto El acto que ha dado salida de Euskaraldia en Bilbao ha tenido lugar en el Palacio Euskalduna. / Luis Ángel Gómez El alcalde ha dado inicio a Euskaraldia junto con el consejero de Política Lingüística, Bingen Zupiria, y medio centenar de representantes de la cultura, el deporte y la economía JULIO ARRIETA Viernes, 23 noviembre 2018, 15:12

«Una lengua no se pierde porque quienes la desconocen no la aprenden, sino porque los que la conocen no la usan». Así ha resumido Juan Mari Aburto la cuestión de fondo a la que quiere dar respuesta Euskaraldia, iniciativa de apoyo al euskera que arranca este viernes y en la que se han inscrito 196.000 personas, que se han comprometido a usar la lengua vasca durante 11 días, aunque solo sea en la primera palabra de una conversación. El alcalde de Bilbao ha dado inicio a este «ejercicio social» en el Palacio Euskalduna junto con el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, y medio centenar de representantes del mundo de la cultura, la economía, la sociedad, el deporte y la cultura.

«Han sido meses de trabajo y preparativos, con mucha gente detrás, gracias a cuya labor hoy estamos aquí», ha añadido Aburto en el atrio del Palacio Euskalduna. «La iniciativa ha calado hondo entre la gente, y en la ciudadanía de Bilbao también». El alcalde ha mostrado su contento por la alta participación, «porque Bilbao y el euskera van de la mano. No se pueden entender uno sin el otro». Un vínculo, ha dicho, «hay que reforzar y trabajar, con la colaboración de todo el mundo».

Iniciativas como Euskaraldia nos recuerdan «que tenemos que ser mucho más activos con el euskera», ha insistido. Tenemos que tener más protagonismo». Por ello, ha animado a la gente «a que su primera palabra sea en euskera. Pero no solo en los 11 días» que dura la iniciativa, hasta el 3 de diciembre, «sino durante los 365 que dura el año».

Aburto ha animado sobre todo a lanzarse a hablar en vasco a quienes «se sienten inseguros», bien porque creen que su conocimiento es muy básico o por timidez. «No importa. La actitud es lo que vale, la de todos. Es muy importante que la primera palabra sea en euskera». Para el alcalde «ya no hay excusa para no hablar en euskera».

Con la chapa en la solapa

Bingen Zupiria ha empezado su intervención citando 'Guk euskaraz', el tema clásico de Urko. «Euskara putzu sakon eta ilun bat zen (el euskera era un pozo oscuro y profundo), cantaba hace unas décadas el cantautor. Pero hoy, el euskera es en Bilbao un archipiélago, formado por miles de islas», ha considerado el consejero de Cultura y Política Lingüística. «Euskaraldia nos da la oportunidad de comunicar y unir esas islas a través del puente del euskera. Vamos a convertir ese archipiélago en una red», ha afirmado. «Somos miles los que podemos entender en el euskera, ahora toca impulsarlo».

En Euskaraldia, hacerlo es tan sencillo como dirigirse en lengua vasca a cualquiera que lleve en la solapa la chapita de la iniciativa. «Esta mañana tenía una entrevista en una radio», ha contado Zupiria. «Cuando iba hacia allí, a pie, he parado en un semáforo en rojo. Llevaba la chapa del Euskaraldia. Enfrente había una mujer, que también la lucía. Nos hemos mirado, hemos sonreído, y al cruzar, nos hemos saludado en euskera. 'Agur'». El consejero ha animado a hacer lo mismo. «Cuando veamos a alguien con la chapa, llevemos a nuestros labios el euskera que tenemos en la cabeza y el corazón».

Quienes se han inscrito en la iniciativa lo han hecho bien como Ahobizi, personas se dirigirán en euskera a quienes lo entienden, o de entrada usarán una primera palabra en lengua vasca con cualquiera; o como belarriprest, que invitan a los demás a dirigirse a ellos en vasco. En todo caso, los responsables de Euskaraldia, «que no es una campaña, sino un ejercicio social», animan a participar a todo el mundo, «se haya inscrito o no».