Bilbao plantea peatonalizar la calle Lersundi junto al futuro edificio del Obispado El proyecto se llevaría a cabo entre la actual Escuela de Magisterio y el colegio Cervantes. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ El Ayuntamiento descarta expropiar la parcela y advierte de que la Diócesis no tiene intención de dar marcha atrás con su proyecto XABIER GARMENDIA Viernes, 12 julio 2019, 13:54

El conflicto generado en Abando por el proyecto de la Diócesis de Bilbao de construir un nuevo edificio donde centralizar sus servicios no parece tener visos de resolverse. Los vecinos y la AMPA del colindante colegio Cervantes claman contra la operación porque se llevará por delante uno de los pocos espacios libres que hay en la zona, pero el Obispado, titular de la parcela, no está dispuesto a dar marcha atrás. En medio de la disputa, el Ayuntamiento de Bilbao busca alternativas que, en todo caso, asume que no satisfarán a todas las partes. La principal es peatonalizar la calle Lersundi en el tramo entre Heros y alameda Recalde para que la entrada al centro escolar se realice por una vía libre de tráfico rodado.

Esta es la idea que ha lanzado este viernes el concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, en una comparecencia a petición del PP para analizar la situación. El edil ha informado de que este planteamiento se ha puesto sobre la mesa en las reuniones que el Consistorio ha mantenido con los vecinos y los padres de alumnos del colegio, reunidos en torno a la plataforma 'Por un Abando habitable y saludable'. «No solo se ganaría un porche en altura, sino que también habría un espacio mejor protegido para los niños y se ganaría una zona estancial», ha expuesto. La propuesta ha sido analiza conjuntamente con el área de Movilidad y desplazaría el tráfico a las calles adyacentes.

El recorrido, en todo caso, sería largo. La propuesta deberá pasar primero por el Consejo de Distrito de Abando, el órgano colegiado del Ayuntamiento en el que se discuten obras de esta entidad. «No podemos acordarlo solamente con el AMPA», ha puntualizado Abaunza. A favor del proyecto juega el hecho de que haya coincidido con el arranque del mandato municipal, justo el momento en el que se debate la ejecución y la financiación del Auzokide Plana de los barrios, es decir, las inversiones que se deben realizar en cada una de las zonas de Bilbao hasta el 2023. En ese consejo están presentes los partidos políticos representados en el pleno municipal y también asociaciones vecinales y culturales, aunque estos no tienen derecho a voto.

Preguntado por la oposición, Abaunza se ha mostrado en todo momento dispuesto a analizar alternativas junto al Obispado para estudiar la viabilidad del proyecto en otros terrenos de su titularidad, si bien se ha mostrado pesimista: «Nos trasladan que solamente contemplan la ejecución del proyecto en esta parcela». Lo que el concejal ha descartado por completo es la expropiación de la finca para hacer público el patio de la actual Escuela de Magisterio Begoñako Andra Mari: «Nunca lo hemos barajado porque hay otras prioridades más importantes». El edil tampoco se ha mostrado favorable a realizar una permuta de terrenos con la Diócesis: «Tendríamos que darle una parcela de valor similar para tener una zona verde en vez de patrimonio».