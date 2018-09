Bilbao estrenará las patrullas de barrio y la unidad de atención a las víctimas en 2019 El plan crea la figura del mando policial responsable de cada barrio / E. C. El plan de seguridad, en vigor hasta 2023, pretende atajar los delitos graves con un modelo policial «de cercanía» EVA MOLANO Sábado, 29 septiembre 2018, 00:58

La necesidad de mejorar la seguridad en Bilbao es una de las pocas cosas en la que los políticos se han puesto de acuerdo esta legislatura, después de los brutales crímenes de Ibon Urrengoetxea y de Lucía y Rafael, los dos octogenarios de Otxarkoaga, por parte de menores conflictivos, algunos tutelados por los servicios sociales. Pero la violencia no tiene límites. El martes, el hallazgo del cuerpo de Maguette Mbeugou en Ollerías, una senegalesa presuntamente degollada por su marido, ha vuelto a dejar en evidencia al sistema. Ella denunció su maltrato acompañada por una asistenta social, en su médico y en los tribunales, pero de nada sirvió.

Los delitos graves, como su asesinato y los robos con violencia, se consideran estratégicos y son los que el Ayuntamiento pretende atajar, porque influyen sobremanera en la percepción de peligro. Es decir, en el sentimiento de seguridad personal de los ciudadanos. Las 35 medidas que todos los partidos municipales apoyaron en un pacto histórico por la seguridad, van a traducirse ahora en un plan estratégico que regirá las políticas municipales hasta 2023. En realidad, se trata de un cronograma en el que se fijan los plazos para poner en marcha las medidas que articularon los grupos del Ayuntamiento, que se concretan en 322 acciones. Incrementar el número de policías- llegarán a 900 en cinco años- y su presencia en los barrios, modernizar sus medios materiales, poner en marcha innovadores protocolos para anticiparse a las situaciones de riesgo, nuevos métodos de trabajo...

En realidad, se pretende construir otro modelo de policía, denominada de proximidad , no solo para que estén más cerca del vecino si no también del delincuente. Aunque el alcalde, Juan Mari Aburto, calcula que la Policía Vecinal tardará cinco años en implantarse en su totalidad. Habrá, aun así, avances antes. El año que viene, con las tres nuevas comisarías en marcha- Corazón de María, Deusto y Abando- comenzarán a funcionar las unidades de policía comunitaria. Dos agentes, mínimo, por cada grupo policial que trabaje en lo barrios, se dedicarán a estar en constante contacto con los bilbaínos. También se impartirán talleres de seguridad. Además, se creará la figura del mando policial responsable del barrio, que será el referente vecinal. Este fue uno de los hitos que ayer destacó el alcalde, Juan Mari Aburto. «Seguimos trabajando en un modelo de Policía de barrio en el que somos pioneros», aseguró. Este año se desarrollan planes piloto en Otxarkoaga y Rekalde, si bien el equipo de gobierno no quiso dar detalles. Todo esto se complementará con planes de convivencia en zonas conflictivas. Ya se han anunciado dos: Imagina Zorroza y Ollerías Altas y Bajas.

Por otro lado, el Ayuntamiento pondrá en marcha un sistema de denuncias más amable y prevé para el año que viene la creación de una unidad de atención a las víctimas, un servicio que ya poseen otros cuerpos. Se trata de darles una atención especializada desde el momento en que se tiene conocimiento del delito que han sufrido, tanto para la investigación como para su protección. Por otro lado, se implantará un protocolo de detección de riesgo en menores, mujeres- se formará un equipo para protegerlas-, mayores y personas vulnerables, los colectivos a los que se ofrecerá una mayor atención. La ampliación de la plantilla significará que habrá más agentes para tráfico y eventos y se reestructurarán las unidades de investigación, mando y control... También habrá un centro de coordinación operativa en materia de Policía Judicial e inteligencia. La oposición anunció ayer que se mantendrá vigilante en el cumplimiento del Pacto.