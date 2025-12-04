Bilbao estrena su ascensor número 80 en Basurto El nuevo elevador público salva un desnivel de 9,24 metros y dispone de dos paradas

Bilbao ha estrenado su ascensor número 80 en Masustegui. El nuevo elevador salva un desnivel de 9,24 metros y dispone de dos paradas. La superior, que se sitúa frente al portal 22 de la calle Auntzetxeta; y la inferior, que conecta con la pasarela de la autopista.

El elevador se ha materializado mediante núcleo vertical con estructura metálica, recubierto de vidrio laminado. Tiene capacidad para 13 personas y videovigilancia las 24 horas del día. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado por el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, además de por otros miembros de la corporación municipal, ha visitado este jueves el barrio de Masustegui para ver en funcionamiento el último ascensor público abierto a la ciudadanía.

«Es una obra que de alguna manera mejora la calidad de vida. El Ayuntamiento de Bilbao continúa con el compromiso de mejorar la situación de la ciudad, que en virtud de su orografía tiene dificultades de accesibilidad», ha explicado Aburto durante la inauguración.

Juan Mari Aburto ha estado acompañado por el concejal de Obras Públicas y Servicios, Kepa Odriozola, y otros miembros de la corporación municipal.

El ascensor ha estado fuera de servicio unos minutos y un técnico lo ha solucionado rápidamente.

Este nuevo elevador salva la barrera existente entre la pasarela peatonal que cruza la A8 entre Masustegi y Basurto y la calle Auntzetxeta y, además, propicia un itinerario accesible entre este entorno y el centro de Basurto, ya que continúa el recorrido peatonal desde la carretera Basurtu-Kastrexana gracias a otros dos ascensores anteriormente ejecutados.

Mejorar la movilidad

Además de mejorar la movilidad interior en el barrio, también sirve de conexión con el resto del distrito. Esta actuación beneficia a los vecinos que viven cerca del ascensor, pero también al conjunto de residentes de Masustegui. Los trabajos se han desarrollado en los últimos seis meses y a ellos se ha destinado una inversión de 628.743, 65 euros (IVA incluido).

Se ha reforzado, además, el alumbrado de la zona, iluminando los embarques del nuevo ascensor, y se han ejecutado nuevas canalizaciones de fibra óptica municipal y una nueva salida de aguas pluviales. Con este elevador, Bilbao cuenta con 80 elementos mecánicos en funcionamiento en la ciudad, entre ascensores y rampas o escaleras.

Actualmente hay en ejecución siete. Uno de ellos es el elevador inclinado, también ubicado en el barrio de Masustegui, cuyas obras están a punto de finalizar. En el momento de la presentación el ascensor se ha quedado fuera de servicio momentáneamente y un técnico ha ido a repararlo. La incidencia se ha resuelto en cuestión de minutos.