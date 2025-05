Preside la agrupación que engloba a la mayoría de hoteles de entre 3 y 5 estrellas de Bilbao. Destaca Joseba Goirigolzarri que los aficionados han ... realizado «un gasto muy importante en todos los sitios de la ciudad» durante la final de la Europa League.

– ¿Satisfecho, no?

– Sí, claro.

– ¿Qué valoración hace de la Europa League?

– Extremadamente positiva. Creo que la ciudad ha estado a la altura de lo esperado, la organización ha sido perfecta. La imagen de Bilbao se ha visto muy reforzada.

– ¿Se puede hablar de índices de ocupación?

– Sí, los hoteles han estado completos. Salvo alguna reserva que se ha cancelado por alguna circunstancia a última hora, el lleno ha sido total. ¡100% de ocupación! Tanto el martes como el miércoles, que han sido los dos días más importantes para la celebración del partido de este miércoles.

– ¿Estamos hablando quizá de los dos mejores días de los últimos años para la industria hotelera bilbaína?

– Bueno, en los grandes eventos que hemos tenido también en otras ocasiones, como la entrega de premios de la MTV, las finales de Rugby, e incluso algún congreso muy fuerte, ya hemos tenido ocupaciones del 100%. Recurrentemente necesitamos estar completos.

– Claro.

– El hotel no solamente vive de estar un día lleno.

– ¿A qué precios han vendido las habitaciones?

– Bueno, nosotros sacaremos la media a finales de mes, pero, tal como habíamos indicado previamente, los datos están muy por debajo de las cifras que se han estado publicando.

– Eran asombrosas.

– No alcanzarán, en la mayoría de los casos, las cifras de las que se han hablado, de cuatro dígitos. ¡Ni muchísimo menos! Los rangos están establecidos por debajo incluso no de 4.000 euros o 1.000. No van a llegar a 800 euros, ni a 600. Todavía nos falta hacer, evidentemente, la lectura de precios de todos los días, pero, como digo, no se van a llegar a esas cifras, ni muchísimo menos.

– Qué buenos son los grandes eventos.

– Sí. A mí me gustaría incidir, como hemos hecho en otras ocasiones, que no es el propio día lo que llena, sino la imagen que se traslada de Bilbao. Lo de ayer ha sido magnífico, extraordinario, ha sido impagable de cara a lo que venga los próximos días, semanas, meses, años...

– ¿Se ha hecho un gran trabajo?

– Bilbao ha demostrado, una vez más, estar preparada para los grandes eventos. Hablo del Tour, hablo de MTV, hablo de rugby. Nosotros no vinculamos estar un día completos y con buenos precios a que eso sea la solución. Para nosotros, la solución es que se nos está dando una proyección a largo plazo.

– ¿Es consciente de que gran parte de los aficionados ingleses que han venido ahora pueden repetir vacaciones a corto o medio plazo?

– Se han ido con un gusto fantástico de la ciudad. Pero, para mí, lo más importante es que este miércoles millones de personas de todo el mundo vieron a Bilbao. Está grabado a fuego en la televisión. Todas las camisetas que vestían los jugadores llevaban la palabra Bilbao en el pecho. En San Mamés se veía la palabra Bilbao en casi todas las jugadas.

– ¿Muy importante, no?

– La imagen que se proyecta en un evento de estas características te coloca en el mapa. Saber, además, que lo hemos hecho muy bien... ¡Esa es la imagen que se traslada! Aunque también es importante que puedan repetir clientes que vinieron a ver la final, por supuesto.

– ¿Han gastado bien?

– Desde los hoteles hemos visto todos los restaurantes que escogían para cenar o comer. Venían con bolsas de tiendas, cada minuto estábamos pidiendo taxis...

– Una locura.

– El consumo que hemos tenido para el fútbol ha sido importante. No solamente hablo del hotel, sino de todos los sitios que ofrece la ciudad.

– ¿Con qué evento sueña?

– Con el Mundial de fútbol, claro. Es el mayor evento deportivo que hay. Hemos demostrado que la ciudad está preparada para poder organizar un evento de este tipo. Celebrarlo sería fantástico.