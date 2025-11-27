El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un grupo de jóvenes posan junto al Guggenheim en Bilbao. Maika Salguero

Bilbao defiende la llegada de turistas y niega que la ciudad «esté saturada»

El Ayuntamiento descarta establecer una capacidad máxima alojativa por barrios al asegurar que «no existe turistificación»

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:52

Una propuesta de EH Bildu para establecer la capacidad máxima de acogida turística en los distintos barrios de Bilbao ha reactivado este jueves el debate ... sobre si la ciudad sufre una llegada masiva de visitantes o si por el contrario, los datos son asumibles. Hasta el mes de octubre, el Observatorio vasco del Turismo cifra en 1.057.470 el número de visitantes nacionales e internacionales que ha pernoctado en algún establecimiento hostelero o apartamento de la ciudad, un 9,74% más que en el ejercicio anterior. Unas cifras que si bien para la coalición soberanista muestran un «boom turístico desorbitado», para el equipo de gobierno (PNV-PSE) suponen un «crecimiento razonable» de una actividad económica «que no se puede prohibir». «Bilbao no está saturada. Seguimos ocupando el puesto 24 entre las ciudades con mayor número de turistas. No sufrimos turistificación», ha defendido la concejala delegada del área, Kontxi Claver.

