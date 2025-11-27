Bilbao defiende la llegada de turistas y niega que la ciudad «esté saturada»

Una propuesta de EH Bildu para establecer la capacidad máxima de acogida turística en los distintos barrios de Bilbao ha reactivado este jueves el debate ... sobre si la ciudad sufre una llegada masiva de visitantes o si por el contrario, los datos son asumibles. Hasta el mes de octubre, el Observatorio vasco del Turismo cifra en 1.057.470 el número de visitantes nacionales e internacionales que ha pernoctado en algún establecimiento hostelero o apartamento de la ciudad, un 9,74% más que en el ejercicio anterior. Unas cifras que si bien para la coalición soberanista muestran un «boom turístico desorbitado», para el equipo de gobierno (PNV-PSE) suponen un «crecimiento razonable» de una actividad económica «que no se puede prohibir». «Bilbao no está saturada. Seguimos ocupando el puesto 24 entre las ciudades con mayor número de turistas. No sufrimos turistificación», ha defendido la concejala delegada del área, Kontxi Claver.

La iniciativa instaba al Gobierno municipal a establecer un indicador, calculado en base a la oferta total de plazas para alojamiento turístico y la población residente, que limitara «el número máximo de personas que pueden visitar Bilbao sin dañar el medio físico, económico y sociocultural de la ciudad». «Es una herramienta que se está utilizando en muchísimas ciudades del mundo con el objetivo de evitar problemas que generan la excesiva concentración de turistas como el encarecimiento de la vivienda, la sobreocupación de espacios, la expulsión de vecinos de sus barrios o la saturación de las infraestructuras», ha defendido el edil de EH Bildu, Karlos Renedo.

La propuesta ha sido sin embargo rechazada y lo que finalmente se ha aprobado es la realización de un estudio sobre la situación turística de la ciudad con el reto de «actIvar medidas prácticas que faciliten el desarrollo sostenible del sector». Claver ha sido clara y ha defendido que el turismo «aporta riqueza, empleo y actividad. Es un sector económico legítimo, que beneficia a la hostelería, al comercio, a la movilidad sostenible y a cientos de pequeñas y medianas empresas». El estudio servirá por tanto para recabar indicadores «ambientales, de movilidad, vivienda o uso del espacio público» para «mejorar aspectos y adelantarnos a los futuros retos». «Turismo sí, turistificación no. Datos sí, alarmismo no», ha concluido.

Críticas

Por su lado, Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público ha criticado que «EH Bildu siga jugando al juego de trileros e intente engañar a los vecinos diciéndoles que se puede establecer cuánta gente puede acceder a un barrio cuando eso es imposible». «Que tengamos un hotel no va a limitar que turistas que se hospendan en Barakaldo o Portugalte vengan a Bilbao».

Para el PP establecer una capacidad máxima alojativa es «innecesario» en una ciudad que «no tiene un problema de masificación turística». «Ser una gran ciudad no significa ser una ciudad grande. Parece que estamos hablando de Venecia o Nueva York, pero ¿qué sentido tiene esto en Bilbao», ha lanzado.

Desde Elkarrekin Bilbao, por contra, han visto con buenos ojos la propuesta de EH BIldu y han criticado al equipo de gobierno de «falta de compromiso» para llegar a calcular dicho indicador.