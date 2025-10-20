El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El objetivo era renovar la estética de la plaza. Ayuntamiento de Bilbao

Bilbao culmina la reforma de la plaza Zizeruena de Otxarkoaga

La obra, en la que se han invertido 353.000 euros, contemplaba la renaturalización y modernización del espacio

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:56

El Ayuntamiento de Bilbao ha culminado la reforma de la plaza Zizeruena, ubicada en el barrio de Otxarkoaga. Las obras de regeneración, en las que se han invertido 353.201 euros, tenían como objetivo modernizar la zona, además de reconfigurar el espacio para potenciar su uso entre la ciudadanía.

La actuación se ha desarrollado en los últimos cuatro meses y ha sido priorizada por los vecinos dentro del plan Auzokide, una de las herramientas con las que cuenta el Consistorio para primar aquellos proyectos que los residentes consideran «de necesidad». En total, se han incluido nuevas áreas de vegetación, se ha reformado el mobiliario urbano y también se ha mejorado la accesibilidad y la iluminación. Al mismo tiempo se han incluido dos nuevas zonas de descanso, con 21 bancos curvos, 4 de tres plazas y 6 sillas independientes.

En cuanto a la vegetación, fuentes municipales remarcan que se han «conservado los árboles preexistentes y se han plantado ocho nuevos ejemplares», aumentando los espacios de sombra. También se han incluido 40 metros cuadrados de parterres con arbustos.

