Patxi Vidal disfruta de su nueva terraza en el piso del que es propietario en Otxarkoaga. Luis Ángel Gómez

Bilbao culmina las obras para ampliar con terrazas 50 pisos de Otxarkoaga

El Ayuntamiento busca con esta medida, que se extiende a otras 36 viviendas del barrio, mejorar la habitabilidad de domicilios pequeños

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:18

Patxi Vidal tiene 70 años y vive en un pequeño piso ubicado en el número 30 de la calle Irumineta, en Otxarkoaga. Llegó a este ... barrio bilbaíno con apenas cinco años de la mano de sus padres, nacidos en Galicia, y desde entonces no se ha mudado. «He visto cómo ha evolucionado el vecindario durante décadas», se enorgullece. «Antes teníamos las puertas de las casas abiertas porque nos conocíamos todos y sabíamos que no iba a pasar nada», asegura. Para él, las calles de Otxarkoaga no tienen nombre, sino números. Así se distinguían las vías en los años sesenta, cuando el barrio tomó forma. «¡Este edificio está en el número 105!», se ríe. Cuando sus padres fallecieron, Patxi heredó el domicilio familiar donde ahora reside junto a su pareja, Marina Atxaerandio. El piso tiene tres pequeñas habitaciones, una cocina, baño y salón. Todo ello distribuido en 55 metros cuadrados.

