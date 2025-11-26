Bilbao culmina las obras para ampliar con terrazas 50 pisos de Otxarkoaga

Patxi Vidal tiene 70 años y vive en un pequeño piso ubicado en el número 30 de la calle Irumineta, en Otxarkoaga. Llegó a este ... barrio bilbaíno con apenas cinco años de la mano de sus padres, nacidos en Galicia, y desde entonces no se ha mudado. «He visto cómo ha evolucionado el vecindario durante décadas», se enorgullece. «Antes teníamos las puertas de las casas abiertas porque nos conocíamos todos y sabíamos que no iba a pasar nada», asegura. Para él, las calles de Otxarkoaga no tienen nombre, sino números. Así se distinguían las vías en los años sesenta, cuando el barrio tomó forma. «¡Este edificio está en el número 105!», se ríe. Cuando sus padres fallecieron, Patxi heredó el domicilio familiar donde ahora reside junto a su pareja, Marina Atxaerandio. El piso tiene tres pequeñas habitaciones, una cocina, baño y salón. Todo ello distribuido en 55 metros cuadrados.

La vivienda de Patxi y Marina es una de las 50 que han formado parte del proyecto pionero impulsado por el organismo público Viviendas Municipales, dependiente del Ayuntamiento de Bilbao, para ampliar los pisos con terrazas. Después de un año y medio de obras –los andamios ya han sido retirados a falta de concluir los remates– la pareja disfruta por primera vez de una gran terraza. Un espacio de 12 metros cuadrados que da una «nueva vida» a la vivienda. «Para colgar la ropa es fenomenal. Con la casa que tenemos nos apañábamos, pero antes teníamos que poner una cuerda de un lado a otro de la habitación para que las prendas secaran», comenta Marina. También Patxi disfruta cada día de esta nueva estancia sentado en una pequeña silla.

Lo que ha hecho el Ayuntamiento para ensanchar estos pequeños pisos es aprovechar la obra del ascensor para rellenar con terrazas los huecos que quedaban libres entre las viviendas. La obra se ha desarrollado en cuatro portales de Irumineta y en ninguno de ellos la propiedad le corresponde en su totalidad al Ayuntamiento. Viviendas Municipales es dueño del 60% del inmueble, mientras que el resto es titularidad de propietarios particulares. Así que la decisión de crear terrazas se ha tomado de manera conjunta.

Este «plan pionero» se extiende también a otras 36 viviendas de la calle Txotena, cuyas obras concluirán «antes del verano de 2026». El objetivo del Consistorio es que el proyecto «sirva de ejemplo» para otros barrios con el fin de «mejorar las condiciones de habitabilidad de los pisos pequeños y ofrecer una mayor dignidad a los hogares», sostiene la concejala de Vivienda en el Ayuntamiento Bilbao, Yolanda Díez.

Instalación del ascensor

Pero tan importante es aumentar el espacio de los domicilios, como garantizar su accesibilidad. Sobre todo en un barrio en el que la antigüedad media de los edificios es de 55 años y en el que un 40% de los inmuebles no disponen de elevador. Mónica Rivas y su padre Pedro esperan que el ascensor, que ya está instalado, se ponga en funcionamiento cuanto antes. Pedro, de 86 años, aún puede andar por su propio pie con la ayuda de una cachaba, pero su hija asegura que el elevador es necesario «por comodidad». También la terraza. «Mi padre cuando llueve no sale a la calle porque se patina, así que le hemos puesto una mesita en la terraza para que al menos pueda tomar el aire desde casa», se alegra.

El plan forma parte del proyecto de regeneración urbana del barrio de Otxarkoaga, Orain Otxar, mediante el cual se han rehabilitado centenares de viviendas en los últimos años.