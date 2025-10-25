Bilbao crea un «jardín botánico urbano» en la ladera que une Deusto y Arangoiti

Se trata de un proyecto nacido de la lucha vecinal. El Ayuntamiento de Bilbao, a través del área de Movilidad y Sostenibilidad, está creando un ... jardín botánico urbano en la ladera que separa Deusto de Arangoiti, donde se construyó un itinerario que conecta ambos enclaves. Allí crecen más de 130 especies de plantas y flores silvestres, según un inventario realizado en 2021 por especialistas. Se trata de una suerte de jardín natural en el que puede encontrarse desde pimpinela menor, una planta comestible empleada en ensaladas, hasta la denominada barba cabruna, con una espectacular flor que se cierra cuando le da el sol, además de toda suerte de árboles y arbustos. Además de ser un importante reducto de biodiversidad, este vergel sirve de punto de encuentro para insectos polinizadores, pajarillos y otras aves.

Dentro del plan denominado 'mejora de la biodiversidad en las laderas de Arangoiti' los escolares del colegio público plantaron en 2024 encinas autóctonas y el pasado mayo, 30 árboles más. Y el Ayuntamiento iniciará ahora la plantación de más ejemplares autóctonos de diversas especies. Encinas, fresnos, robles y castaños se sembrarán desde mediados de octubre hasta principios de primavera, a los que acompañarán plantas con facilidad para desarrollarse y tapizantes como romero, cincoenrama y hiedra. Además, los operarios realizarán una «siega más respetuosa» con la naturaleza y una jardinería orientada a la conservación y el impulso de la biodiversidad, que no termine con la flora silvestre.

Se «controlarán» las especies invasoras y se colocarán hoteles de insectos y paneles explicativos. «Se trata de convertir el espacio en un lugar atractivo para los vecinos, pero también en una escuela ambiental para la gente que lo visite», relata el director del Sostenibilidad del Ayuntamiento, Víctor Trimiño. Ekologistak Martxan suele realizar recorridos por esta zona del distrito.

La idea surgió de esta entidad y de las asociaciones de familias de Deusto, Bihotzaran de Arangoiti, Zubiartean y Canal de Deusto, Lurgaia y Bertoko Basoa, que denunciaron que se desbrozaba con poco cuidado. Apuntaron que los cortes a ras de suelo impedían culminar la floración y la maduración de semillas, lo que iba reduciendo el número de plantas y por lo tanto, de refugios para mariposas, abejorrros, abejas, mariquitas...

Prueba piloto

En 2023, propusieron al Ayuntamiento que los equipos de Parques y Jardines retrasaran la primera siega hasta últimos de junio, cortaran la vegetación dejando entre 5 y 10 centímetros de tallo y no eliminaran arbustos autóctonos, como cornejos o saúcos. De hecho, colocaron protectores en varios y señalizaron otros ejemplares para que no fueran retirados, como venía siendo habitual, según denunciaron. Pidieron también que se emplearan más a fondo con la erradicación de especies invasoras. Todo para mantener la diversidad excepcional del paraje.

Por último, reclamaron plantar arbustos y árboles autóctonos, que es lo que ahora se hace. Pero en un principio se quedaron muy insatisfechos con la respuesta municipal y pidieron una reunión. Al final, los responsables municipales accedieron a todas sus demandas. El área de Sostenibilidad considera Arangoiti una prueba «piloto» de una forma distinta de gestionar las zonas verdes que puede ser replicada en otros espacios de la ciudad.