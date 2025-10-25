El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En esta zona crecen más de 130 especies silvestres, según un estudio de 2021. Ignacio Pérez

Bilbao crea un «jardín botánico urbano» en la ladera que une Deusto y Arangoiti

El área de Sostenibilidad municipal plantará especies autóctonas y colocará paneles sobre la biodiversidad de la zona a demanda vecinal

Eva Molano

Eva Molano

Sábado, 25 de octubre 2025, 01:03

Se trata de un proyecto nacido de la lucha vecinal. El Ayuntamiento de Bilbao, a través del área de Movilidad y Sostenibilidad, está creando un ... jardín botánico urbano en la ladera que separa Deusto de Arangoiti, donde se construyó un itinerario que conecta ambos enclaves. Allí crecen más de 130 especies de plantas y flores silvestres, según un inventario realizado en 2021 por especialistas. Se trata de una suerte de jardín natural en el que puede encontrarse desde pimpinela menor, una planta comestible empleada en ensaladas, hasta la denominada barba cabruna, con una espectacular flor que se cierra cuando le da el sol, además de toda suerte de árboles y arbustos. Además de ser un importante reducto de biodiversidad, este vergel sirve de punto de encuentro para insectos polinizadores, pajarillos y otras aves.

