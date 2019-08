Bilbao se convierte en la capital skater P. Urresti La ciudad acoge por primera vez un torneo del circuito nacional, que culminará el domingo VÍCTOR PÉREZ Sábado, 31 agosto 2019, 00:44

La tercera y última prueba del circuito nacional de skateboarding se celebra hoy a las 12.00 en la pista de patinaje de Olabeaga. A este campeonato, que se realiza por primera vez en Bilbao, acudirán los mejores patinadores del país como Jaime Mateo y otros internacionales como Toby Ryan.

Ayer se encontraba en la pista de skate de Olabeaga la pequeña Julia Benedetti de 14 años que viene desde A coruña a participar. Y aunque no lo cuenta por humildad, esta joven gallega se encuentra en la decimotercera posición del ranking mundial de patinadores. La joven ha estado en los dos concursos del circuito previos, en Barcelona y Valencia, y ganó en ambas ocasiones. Según relata, tiene que hacer una buena actuación porque quiere ir al campeonato del mundo y «este torneo puntúa». También apunta alto e indica que ahora está entrenando para las olimpiadas del año que viene, aunque para ello, primero tiene que ganarse el puesto: «van las veinte primeras y no se sabe todavía porque las puntuaciones acaban en mayo». Benedetti observa la pista y comenta: «Si comparas su estado con otros sitios de España, está muy bien, en Galicia son peores», y asegura que «en el País Vasco hay muchos skateparks».

«No es como el fútbol»

Keltsa Sánchez es un vecino de Santurtzi que hoy participa en el concurso y explica que «aunque no consiga un buen puesto, con pasármelo bien y hacer lo que sé estoy satisfecho». «Habrá un nivelazo, porque viene gente de todas partes», añade, y explica que el skate no se parece a otros deportes: «No es como el fútbol que vas a rivalizar, aquí venimos a patinar y a pasarlo bien». Además, comenta que con sus tablas de skate «recorren las máximas pistas posibles y cuantos más seamos mejor. Es un ambiente que no lo cambio por nada».

Por su parte, David Fernández es vecino de Bilbao y con 13 años va a participar por segunda vez en el campeonato nacional. El bilbaíno es consciente del nivel que habrá y explica que viene «a conocer gente y a disfrutar del 'engorile' que hay». Y lo define así: «Cuando hay mucha gente animándote, te entra la adrenalina en el cuerpo y te motivas mucho». Fernández está contento con este deporte y explica que el mundo del skate «está bien, se está apostando lo suficiente por él».