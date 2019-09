Bilbao se convertirá la semana que viene en el centro europeo del debate sobre los derechos del colectivo LGBTI EFE La capital vizcaína cogerá la I. Conferencia Atlántica y Asamblea General de la European Pride Organisers Association del 19 al 22 de septiembre PELLO ZUPIRIA Jueves, 12 septiembre 2019, 14:10

La semana que viene Bilbao se convertirá en el centro europeo del debate de los derechos de los colectivos LGBTI. El jueves 19 se celebrará la I. Conferencia Atlántica en el Palacio Euskalduna y de viernes a domingo, la Asamblea de la European Pride Organisers Association (EPOA). Hasta ahora esta cita tenía lugar en la ciudad donde se organiza el EuroPride, día del orgullo del continente del año siguiente, pero para esta ocasión, los responsables han decidido separar la iniciativa y la reunión anual. Para Juan Carlos Alonso, coordinador de la conferencia, supone «un momento histórico lo que se va a vivir en Bilbao», no sólo porque «dividir las dos actividades sea positivo», sino porque el número de activistas y expertos que van a participar será de 150, el mayor de la historia.

La decisión de que Bilbao fuese la sede de la conferencia y de la asamblea se decidió en Viena el año pasado y la candidatura obtuvo una amplía mayoría. Para Anatz Castro, coordinador de Bilbao Bizkaia HARRO, el nombramiento es «un orgullo y reconocimiento» que viene realizando el equipo de su organización, y servirá para que la villa sea un referente de la diversidad y defensa de los derechos del colectivo a nivel europeo.

El objetivo de la Conferencia Atlántica es «poner sobre la mesa las diferentes realidades que viven las personas LGBTI de todo el mundo y debatir sobre los retrocesos que están habiendo en cuanto a nuestros derechos debido al auge de la extrema derecha», explicó Alonso, y dejó claro que «nos van a tener en frente». «Lo que no se ve, no existe, y la EPOA es una herramienta para sacar la gente a la calle y exigir que se garanticen los Derechos Humanos. No vamos a callar mientras haya una sola perseguida sólo por el hecho de amar a quien quiera amar», declaró el activista.

El entorno laboral

Según hizo saber Castro, las jornadas se centraran en dos ejes fundamentales: derechos humanos y entornos laborables. En el primer bloque participarán personalidades y activistas de todo el mundo. La encargada de ofrecer la ponencia inaugural será la antropóloga y activista mexicana, Amaranta Gómez, que tratara temas como ser una personas transexual en las culturas ancestrales e indígenas de América. Por su parte, Frank Mugisha, miembro de la asocicación Sexual Minority de Uganda y condecorado con el Premio René Cassin que ofrece el Gobierno Vasco, dará a conocer la realidad africana, donde en muchos casos la homosexualidad se persigue y se castiga incluso con la muerte. Pero Aratz Castro recordó que en Europa «tampoco vivimos en una situación de normalidad, cuando algunos grupos políticos cuestionan como y a quién debemos amar», por lo que, Magdalena Dropek, periodista polaca y organizadora de la marcha de igualdad en Cracovia, analizará los extremismos de las derechas en el viejo continente.

Las instituciones vascas, según aclaro Castro, muestran interés y dan pasos en este sentido, pero su organización pretende involucrar a todos los agentes de la sociedad, como las empresas o el tejido productivo. Juan Pablo Julia, propietario de la cadena AXEL Hoteles, abordará el éxito de su negocio que cuenta con un amplio público LGBTI y dará claves para el entretenimiento y ocio de este colectivo. Para poner sobre la mesa los casos de discriminación en el ámbito laboral, Oscar Muñoz, codirector de REDI, la red empresarial por la inclusión empresarial, se encargará de analizar cómo afrontar la diversidad afectivo sexual en el trabajo. Asimismo, participarán empresas locales como La Salve o Alzola, así como Toño Abad, responsable confederal LGTBI de UGT. «No se normalizará la situación hasta que las personas manifiesten con total libertad su identidad sexual. Por ejemplo, que en una cena de empresa no dudar en si vas a llevar tu pareja porque tenga el mismo género que tú», sentenció Juan Carlos Alonso.