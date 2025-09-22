El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Turistas abandonado un establecimiento hotelero bilbaíno. Luis Ángel Gómez

Bilbao se consolida como el motor del crecimiento del turismo en Euskadi

Las reservas en hoteles de la capital vizcaína experimenta este verano un incremento del 7,4%, frente al estancamiento de San Sebastián y el descenso de Vitoria

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:50

El verano ha vuelto a disparar un año más el turismo en Euskadi. Con las instituciones inmersas en la desestacionalización, con iniciativas para que los ... visitantes no se concentren en unos meses concretos, el periodo estival ha dejado la cifra más alta hasta la fecha de reservas en los hoteles de la comunidad autónoma. Ese incremento del 3,9%, con casi 1,2 millones de clientes, ha certificado además a Bilbao como motor del crecimiento del sector, al constatar un aumento del 7,4%, con 364.513 entradas en los establecimientos de la capital entre junio, julio y agosto.

