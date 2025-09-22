Bilbao se consolida como el motor del crecimiento del turismo en Euskadi

El verano ha vuelto a disparar un año más el turismo en Euskadi. Con las instituciones inmersas en la desestacionalización, con iniciativas para que los ... visitantes no se concentren en unos meses concretos, el periodo estival ha dejado la cifra más alta hasta la fecha de reservas en los hoteles de la comunidad autónoma. Ese incremento del 3,9%, con casi 1,2 millones de clientes, ha certificado además a Bilbao como motor del crecimiento del sector, al constatar un aumento del 7,4%, con 364.513 entradas en los establecimientos de la capital entre junio, julio y agosto.

Los últimos datos disponibles, publicados este lunes por el Instituto Vasco de Estadística en base a la información facilitada por el 94,2% de los hoteles vascos, no hacen sino confirmar que la capital vizcaína es en estos momentos la más atractiva para los turistas. San Sebastián, con 294.378 visitantes, experimentó un aumento del 0,9%, mientras que Vitoria registró un acusado descenso, del 7,6%, y se quedó con 115.757 huéspedes en los hoteles.

La villa atrajo, de hecho, al 30,5% de los turistas que recalaron en Euskadi, aunque el crecimiento del turismo no se circunscribió a Bilbao, sino a toda la provincia. Los hoteles vizcaínos recibieron 547.805 huéspedes, un 6,6% más que entre junio y agosto de 2024. En el área metropolitana, donde los establecimientos abrieron sus puertas a 77.317 personas, el aumento fue del 1,36%, mientras que en los municipios costeros (62.742 reservas) subió un 9,4% y en los de interior (43.233) un 6,3%.

364.513 huéspedes tuvieron los hoteles de Bilbao.

El aumento estuvo en buena medida impulsado por los visitantes procedentes de otros países, 296.382 personas que supusieron en el trimestre estival el 54,1% de quienes llegaron a Bizkaia. Se incrementaron un 8,8%, frente al 4,2% de los de origen nacional.

En cuanto la ocupación por habitación, los datos de agosto recopilados por el Eustat denotan un ligero incremento en Bizkaia (0,8%), hasta el 85,2%, por detrás de Gipuzkoa (87,5%) y algo por encima de Álava (84,1%). En Bilbao, sin embargo, este parámetro sufrió un ligero retroceso (0,8%) y se situó en un 87,3%, por detrás de las otras dos capitales (San Sebastián, 90,2%, y Vitoria, 87,4%).

También es verdad que el 'botxo' ponía a disponibilidad de los clientes ese mes 5.315 habitaciones cada jornada frente a las 4.535 de la principal localidad guipuzcoana y las 1.982 de la urbe alavesa. La vizcaína fue, además, la única en la que aumentó la oferta, con un 4,4% de cuartos más.

Aumenta la tarifa

La tarifa media por habitación aumentó en los tres territorios y en sus respectivas capitales. Sin embargo, en Bizkaia (132,44 euros la noche) y Bilbao (144,58 euros) fue donde menos se encareció pernoctar, un 4,3% y un 4,8%, respectivamente. Quedan lejos además de lo que se pagó en Gipuzkoa (194 euros) y San Sebastián (238,1).

Se trata, en todo caso, de unas fechas marcadas por eventos como el Azkena Rock Festival (Vitoria) y el Bilbao BBK Live, que suelen incrementar las reservas, y también por las semanas grandes. En ese sentido, el Eustat solo confirma un crecimiento en los clientes en la Aste Nagusia de Bilbao, cuando pasaron por la capital 37.746 personas, un 4,7% más que un año antes, y las habitaciones se ocuparon en un 88,5%. En Vitoria cayó el 6,3% (8.605 reservas) y en San Sebastián se produjo un descenso del 2,1% (26.674 huéspedes).