N. V.

Bilbao comienza a instalar las luces de Navidad

Los operarios han empezado por El Arenal

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:04

Bilbao ha comenzado este martes la instalación de las luces de Navidad. Los encargados de esta labor han empezado por El Arenal, para después desplazarse a otras zonas de la capital vizcaína. Los últimos puntos que se pondrán el 'traje' navideño serán el Ayuntamiento y el Teatro Arriaga, dos de los edificios más emblemáticos de la villa.

El año pasado, la instalación comenzó el día 26 de septiembre, y el encendido oficial fue el 27 de noviembre, a las 20 horas. Fue entonces cuando el alcalde, Juan Mari Aburto, pulsó el botón simbólico en el Parque de Doña Casilda. Más de un millón de luces 'led' llenaron de magia las calles y plazas de la ciudad.

En 2024 hubo quejas sobre la duración del encendido navideño. Las luces permanecían encendidas a diario entre las 18 y 22 horas. Sin embargo, unos días después y ante la gran expectación que causaron ciertas instalaciones, se prolongó su encendido hasta las 00:00 horas.

La apuesta del Consistorio por las luces led supone una factura de apenas 3.000 euros por el consumo energético total de los más de cuarenta días de encendido navideño.

