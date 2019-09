No habrá 'Bilbao Central'... por ahora Tráfico en el centro de Bilbao. / IGNACIO PÉREZ «Si hubiera una alerta medioambiental, este Gobierno tomará decisiones trascendentales», asegura el concejal de Movilidad XABIER GARMENDIA Jueves, 26 septiembre 2019, 13:14

La posibilidad de que Bilbao aplique un modelo de restricción del tráfico similar al de Madrid Central no está sobre la mesa... por ahora. El pleno municipal ha rechazado este jueves una propuesta de Elkarrekin Podemos para establecer una zona de bajas emisiones que reduciría el tránsito de vehículos en Indautxu, Abando, San Francisco y el Casco Viejo. Eso sí, el concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, ha dejado la puerta abierta a hacerlo en el futuro si se dan las circunstancias: «Si hubiera una alerta medioambiental, este Gobierno tomará decisiones trascendentales. Ahora bien, no nos pongamos la tirita antes de la herida».

En realidad, la postura del equipo de Gobierno municipal no es nueva. El propio Gil ya expresó hace un mes que tomaría las medidas oportunas si se viera comprometida la salud de los bilbaínos. El segundo teniente de alcalde se escuda en la buena calidad del aire que se registra en la ciudad y llama a no buscar una comparación con la capital española: «En Madrid el nivel de partículas es absolutamente desorbitado. Aquí no». El Ayuntamiento se encuentra elaborando un plan de adaptación al cambio climático y otro más específico sobre la mejora de la calidad del aire. Además, el edil ha recordado que ya hay medidas contempladas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado en el mandato anterior por unanimidad.

El edil socialista ha criticado la propuesta del grupo morado porque, en su opinión, busca «el morbo para ver si en el Gobierno se enfadan entre ellos». No hay que olvidar que las eventuales restricciones al tráfico llegaron a causar un enfrentamiento en 2017 entre Juan Mari Aburto y el propio Gil a cuenta de la posible instalación de un peaje para entrar a la ciudad. Sintiéndose aludido, el alcalde ha tomado la palabra durante el debate para expresar su apoyo a su socio de gabinete: «Tenemos que tomar las decisiones, sean cuales sean». El primer edil, asimismo, ha llamado a los grupos a respetar «el marco de juego» establecido por el PMUS. «Abrirlo ahora me parece absolutamente contraproducente», ha zanjado.

Entre los partidos de la oposición, el debate ha exhibido las evidentes diferencias de enfoque entre la izquierda y la derecha, más aún si cabe cuando Madrid Central, el modelo que se proponía emular, ha generado tanta polémica política. A Elkarrekin Podemos, impulsor original de la iniciativa, no le vale con la promesa de Gil de aplicar medidas si fuera necesario en el futuro. «Hay que actuar desde la prevención y no tanto desde la reacción. No hay que esperar a que surja un problema para buscarle la solución», ha censurado Ana Viñals, portavoz del grupo. Tampoco ha convencido a EH Bildu, que pide «decisiones valientes». «Podemos hacer caminatas de 10.000 pasos, pero el Ayuntamiento debe mostrar más valentía», ha expuesto Asier González.

El PP, por su parte, ha mostrado su más rotunda oposición a la posibilidad de restringir el tráfico en el centro de Bilbao. «Quieren estrangular la circulación y la economía», ha lamentado su concejal Carlos García, que ha aludido a las estadísticas de Madrid Central: «Los números dicen que aumenta la contaminación en los barrios fuera de la zona acotada. Eso no soluciona el problema ni combate el cambio climático».