Bilbao busca ubicación para un pabellón de patinaje

Un campo de fútbol 7 en Deusto, una pista de tenis o dos de pádel en Rekalde y un pabellón para patinaje en una ubicación ... aún por determinar. Esas son tres de las nuevas infraestructuras deportivas que tiene previsto construir el Ayuntamiento de Bilbao de aquí a 2028. Las instalaciones se incluyen en el plan estratégico de deporte para el periodo 2025-2028 presentado este jueves por Itxaso Erroteta, concejala de Juventud y Deporte.

No son las únicas actuaciones de estas características que tiene previsto acometer el Consistorio durante los próximos años. El gobierno municipal «sigue trabajando» para sacar adelante la renovación del polideportivo de La Casilla, vinculado a la renovación de la plaza anexa. La licitación de estas obras quedaron desiertas al no presentarse ninguna empresa. El Consistorio busca ahora «otra fórmula» con la que licitar el proyecto, según ha apuntado Marcos Muro, director de Bilbao Kirolak. Una forma que deberá ser más atractiva a nivel de rentabilidad para las compañías si el Ayuntamiento no quiere que esta iniciativa siga sin realizarse.

El plan del deporte para este nuevo periodo prevé la incorporación de una app para que los 73.000 usuarios con los que cuenta Bilbao Kirolak puedan, por ejemplo, apuntarse y desapuntarse de diferentes cursos y servicios deportivos. La previsión es que esta herramienta comience a funcionar entre junio y julio de este mismo año.

Otra de las novedades será la creación de un laboratorio de innovación deportiva. Llevará por nombre KirolLab y servirá para probar y evaluar nuevas actividades, servicios y tecnologías deportivas. Se trata de un órgano en el que colaborarán también las universidades.

Estos son algunos de los aspectos relevantes del nuevo plan estratégico del deporte de Bilbao, un documento que se apoya en cuatro ejes y cuenta con 14 programas y 46 acciones específicas para los próximos cuatro años. Varias de ellas van encaminadas a promover una mayor actividad deportiva entre las mujeres y las personas mayores, otras a promover el ejercicio en la calle y en los parques. No faltan tampoco las que buscan utilizar el deporte como herramienta de salud, que sirva como complemento terapéutico frente a diversas enfermedades, como la diabetes o la obesidad, así como la promoción de encuentros deportivos para favorecer la sociabilización entre los usuarios de Bilbao Kirolak.

La ciudad seguirá apostando por la pelota, el remo, el rugby y los herri kirolak como deportes estratégicos e incentivará diferentes acciones sostenibles. Entre ellas poner más puntos de agua potable para que los usuarios acudan a los polideportivos con sus botellas y evitar así las de plástico.