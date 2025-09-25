Bilbao agilizará la demolición de pabellones en Zorrozaurre donde viven decenas de jóvenes sin techo

La crisis migratoria está provocando desde hace años que aumente sin cesar la cantidad de personas sin techo en Bilbao, y los servicios sociales municipales ... sufren una situación de colapso casi crónico. Muchas de esas personas sin hogar, mayoritariamente jóvenes de origen africano, están en pabellones ruinosos de Zorrozaurre, donde a menudo se producen incendios por la precaria situación en la que se encuentran.

A medida que se van demoliendo pabellones para avanzar en la urbanización de Zorrozaurre (el último, Tarabusi) esos chavales se van moviendo a otros. Ahora, el Ayuntamiento de Bilbao, en el pleno de este jueves, ha acordado «colaborar con la Comisión Gestora de Zorrozaurre para adelantar y agilizar los derribos de los pabellones de Zorrozaurre que están fuera de ordenación».

La iniciativa llegó al pleno de la mano del PP, cuya portavoz, Esther Martínez, defendió la necesidad de «desocupar todos los edificios de Zorrozaurre en los que pernoctan personas en condiciones insalubres», y hacerlo en colaboración con los propietarios de esos edificios. Martínez mencionó también la situación de «inseguridad» que se genera en la zona, y ha recordado que «algunas comunidades de vecinos han tenido que contratar seguridad privada».

Frente a este planteamiento, el gobierno municipal, sostenido por PNV y PSE, ha aprobado una propuesta para agilizar los derribos de pabellones, pero sin avanzar ni plazos ni ubicaciones concretas ni qué se va a hacer con las personas que viven ahí. Asier Abaunza, concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, señaló que Bilbao es el municipio que más hace por las personas sin hogar del entorno y excede con mucho las plazas de alojamiento que le corresponden. Pero en este caso, añadió, de lo que va el asunto es de saber qué hacer con los pabellones.

En estos momentos es inminente la demolición de Lancor y Consonni, pabellones donde la Corporación Mondragón va a levantar sendos edificios para empezar a dar cuerpo al parque tecnológico de Bilbao. Según admitió el concejal de Acción Social, Juan Ibarretxe, recientemente la Policía Municipal identificó en ellos a 62 personas, de las que 48 han pasado por los servicios municipales de urgencias sociales (SMUS), donde «les estamos informado de los recursos a los que tienen derecho».

María del Río, portavoz de EH Bildu, puso el foco en dar solución a esas personas siguiendo las recomendaciones del Ararteko en el sentido de hacer un plan social previo, que haya autorización judicial... Xabier Jiménez, de Elkarrekin, también se centró en las soluciones que se le van a dar a esa gente, y fue muy crítico con el PP por pedir desocupaciones sin alternativas habitacionales. También fue muy crítico con el equipo de gobierno, en cuya enmienda tampoco se refiere a esto y se limita a apostar por agilizar la demolición de pabellones.

El centro de la isla

Martínez, del PP, insistió en que su propuesta no se refería a Lancor y Consonni, cuya demolición está próxima, sino a los pabellones del centro de la isla, donde está aún pendiente la reparcelación, un paso previo al desarrollo urbano. Achacó al equipo de gobierno la falta de control sobre la situación porque «no tienen ni un censo de los edificios ocupados ni de la gente que vive ahí». E insistió en que familias que «han hecho mucho esfuerzo por pagar sus pisos de VPO ahora tienen que contratar seguridad privada».

Abaunza aseguró que mantienen contactos constantes con los vecinos de la isla, que en cada actuación intervienen de manera conjunta la Policía Municipal y los servicios sociales, e hizo un repaso de los medios de los que dispone el Ayuntamiento para dar respuesta a las personas sin hogar: más de 600 plazas de alojamiento nocturno, «4,6 veces más de lo que nos corresponde» y 886 plazas de comedor por las que el pasado año pasaron 2.578 personas.