Los edificios Lancor y Consonni. Jordi Alemay

Bilbao agilizará la demolición de pabellones en Zorrozaurre donde viven decenas de jóvenes sin techo

Ya se ha identificado a los 62 jóvenes que pernoctan en Lancor y Consonni, los primeros que se van a demoler, pero hay muchos más en el centro de la isla

Luis López

Luis López

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:48

La crisis migratoria está provocando desde hace años que aumente sin cesar la cantidad de personas sin techo en Bilbao, y los servicios sociales municipales ... sufren una situación de colapso casi crónico. Muchas de esas personas sin hogar, mayoritariamente jóvenes de origen africano, están en pabellones ruinosos de Zorrozaurre, donde a menudo se producen incendios por la precaria situación en la que se encuentran.

