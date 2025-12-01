El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en Arrigorriaga tras chocar un camión y tres coches
El plazo de solicitud estará abierto hasta el 31 de marzo. Luis Angel Gómez

Bilbao abre el plazo para solicitar plaza de residente en el futuro aparcamiento del Ensanche

El parking contará con 113 parcelas reservadas a vecinos de Abando y zonas próximas, que se ofertarán por unos 60 euros al mes

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:06

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao ha abierto el plazo para solicitar las 113 plazas para residentes que se reservarán en el futuro aparcamiento de El Ensanche. ... Pese a que los vecinos solicitaron elevar el número de parcelas reservadas para ellos ante la alta demanda, el Consistorio ha mantenido en el proyecto una única planta (la quinta de la nueva instalación) para uso residencial. Así las cosas, la infraestructura contará con un total de 109 plazas para vehículos, de las cuales cinco serán para personas con movilidad reducida, cuatro para motocicletas y otras 14 para bicis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  5. 5

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  6. 6 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  7. 7 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido
  8. 8

    Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»
  9. 9

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  10. 10

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bilbao abre el plazo para solicitar plaza de residente en el futuro aparcamiento del Ensanche

Bilbao abre el plazo para solicitar plaza de residente en el futuro aparcamiento del Ensanche