Bilbao abre el plazo para solicitar plaza de residente en el futuro aparcamiento del Ensanche

El Ayuntamiento de Bilbao ha abierto el plazo para solicitar las 113 plazas para residentes que se reservarán en el futuro aparcamiento de El Ensanche. ... Pese a que los vecinos solicitaron elevar el número de parcelas reservadas para ellos ante la alta demanda, el Consistorio ha mantenido en el proyecto una única planta (la quinta de la nueva instalación) para uso residencial. Así las cosas, la infraestructura contará con un total de 109 plazas para vehículos, de las cuales cinco serán para personas con movilidad reducida, cuatro para motocicletas y otras 14 para bicis.

Pero, ¿quién va a poder solicitarlo? ¿Y por cuánto dinero? El Consistorio apunta que los huecos se reservarán a vecinos que residan en los cuadrantes de Abando Norte, Sur y Noroeste o a aquellos que vivan a menos de 400 metros del parking y que cumplan con una serie de requisitos, como tener el vehículo en propiedad o no tener deudas contraídas con el Ayuntamiento. Se podrá solicitar hasta dos plazas por vivienda por un plazo de año, renovable.

La cuota mensual para las personas de Abando será de 60 euros para los vehículos, 24 euros las motos y 6 euros para las bicis, sin tener en cuenta el coste extra de los gastos de comunidad. En caso de que la plaza se otorgue a un particular que resida en el área periférica, el coste se reducirá a 50, 20 y 6 euros, en cada uno de los casos. Los interesados podrán solicitar las parcelas a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, mediante las Oficinas de Atención Ciudadana o en la Oficina Municipal de Distrito, entre otros.

Todo apunta a que la oportunidad de conseguir una parcela a un precio asequible atraerá a un gran número de residentes. Ante esta situación, el Ayuntamiento confirma que si se producen más solicitudes que plazas disponibles se llevará a cabo un sorteo para la adjudicación de las mismas. La teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, asegura que las plazas «estarán disponibles en los últimos meses de 2026» y añade que contar «con una planta entera para residentes compensará la eliminación de plazas de aparcamiento en el exterior, cuyo espacio se ganará para la peatonalización, así como para zona verde, con una nutrida red de arbolado y una amplia zona de esparcimiento».