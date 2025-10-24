Bilbao abre el plazo de inscripción para las colonias infantiles de Navidad Abra dos turnos, entre el 22-26 de diciembre y entre el 29 y 2 de enero

Juanma Mallo Viernes, 24 de octubre 2025, 15:25 | Actualizado 15:36h. Comenta Compartir

Bilbao va cogiendo tono de Navidad. El árbol del Arriaga ya está casi levantado, el de la plaza Moyua toma forma, las luces ya están en los árboles de la Gran Vía... Y el Ayuntamiento de Bilbao abrirá este lunes 27 de octubre el plazo para que las familias apunten a sus hijos e hijas a las colonias de Navidad (Gabongune y Gabonkide). Hay dos turnos, entre el 22 y el 26 de diciembre, y el 29 de diciembre y el 2 de enero. Va dirigido a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2022, con tres franjas de edad diferenciadas: 2022 - 2020, 2019 - 2017, 2016 - 2014.

Estas colonias se celebrarán en los centros municipales de Abando, La Peña, Basurto, Begoña, Castaños, Deusto, Esperantza, Irala, Miribilla y San Francisco. El plazo para la inscripción para el sorteo arranca el 27 de octubre y concluye el 10 de noviembre y se puede realizar por Internet (www.bilbao.eus) y por teléfono (010 / 944 010 010). El sorteo se realizará el día 12 a las diez de la mañana en la calle Sabino Arana 50, 'Edificio La Perrera', y los resultados se comunicarán el día 13 de noviembre.

A partir de ahí, las familias disponen de cinco días de plazo para realizar el pago (del 13 al 18 de noviembre). El horario es de 9 a 14, con entrada flexible desde las 9 hasta las 9.30 y salida flexible de las 13.30 a 14.00 horas. Eso sí, «los días 24 y 31 de diciembre, se prestará el servicio hasta las 13:00 (salida de 12:45 a 13:00)». Los precios son 13,60 euros, 10 euros en caso de familia numeroso o monoparental y 4,80 para las personas con Renta de Garantía de Ingresos (RGI) / Ingreso Mínimo Vital (IMV).

También existe la opción de Bilbao Kirolak (Navidad Deportiva, Navidad Deportiva) para nacidos entre 2012 y 2019. Será en los polideportivos de Deusto, San Ignacio y Txurdinaga. Se ha aportado otro opción, que es el campus sobre la cultura digital (Hala Birala! Kanpusa), que se celebra en la Euskararen Etxea (San Ignacio) el 22-23 de diciembre y el 29-30 de diciembre, para niños y niñas nacidas en 2012 y 2013.

Temas

Navidad

Bilbao

Audiencias