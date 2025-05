El Bilbao de las 120 lenguas

Irakli Akhvlediani es de Georgia. Vive en Sestao y habla muy poco en georgiano. «Tenemos más lenguas minoritarias y la mayoría se me han olvidado. Ahora solo me acuerdo del georgiano, aunque no lo practico. De hecho, la musculatura de mi mandíbula se ha transformado al hablar tanto en castellano y me cuesta pronunciar mi propio idioma. A veces hago un esfuerzo extra», asegura.