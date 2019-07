El bilbaíno que tiró a un cachorro por el balcón, en busca y captura El animal se estrelló contra el suelo, en el muelle de Marzana. / EL CORREO El Juzgado de Instrucción número 9 de la capital vizcaína que instruía el caso dicta una orden para localizar al individuo y sentarlo en el banquillo EVA MOLANO Domingo, 28 julio 2019, 10:31

El hombre de 48 años que mató a su cachorro tirándolo por el balcón de una pensión que daba hacia el muelle de Marzana de Bilbao se ha dado a la fuga antes de que comenzara el juicio en su contra. La Policía Municipal investigó el suceso, que ocurrió a sobre las dos de la madrugada del domingo 18 de noviembre. Un grupo de personas que se encontraba justo debajo de las viviendas vieron cómo un cachorro era «lanzado» al vacío desde un balcón de un primer piso con la intención de que cayera en la ría. Sin embargo, el animal se estrelló contra el suelo, muy cerca de las escaleras que bajan hasta el cauce. Los testigos, que vieron cómo lo tiraba «con fuerza», increparon al dueño y llevaron al perrito de urgencia a un veterinario cercano, pero nada se pudo hacer por salvar su vida.

El can llegó «reventado por dentro», según el vecino que lo trasladó. Los agentes de la Guardia Urbana recogieron información del delito 'in situ'. A la pensión desde la que fue arrojado el cachorro, de apenas un mes de vida, se accede por el otro lado del muelle. Era la residencia habitual del individuo. Desde ese mismo balcón ya se habían lanzado otros objetos, como botellas, en varias ocasiones.

Agravante

El acusado había adquirido el cachorro días antes. La Federación de Asociaciones de Derecho Animal, FADA, se personó como acusación particular en el proceso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao. Denunció un delito relativo a la protección de la fauna y de animales domésticos, y a juicio de su letrada, María Girona, concurría la circunstancia agravante de abuso de superioridad por parte de esta persona. Por eso, pide un año y medio de prisión y tres de prohibición de tenencia de ningún animal.

Aun así, la vista no ha llegado a celebrarse. Por un auto del 29 de mayo se abrió el juicio oral en su contra. Iba a contar con la presencia de testigos, de los agentes que se encargaron de la investigación, pero el acusado no se presentó al llamamiento y se encuentra en paradero desconocido. Así que el juzgado le declaró en rebeldía el pasado 20 de junio y dictado una orden de busca y captura, instando a las fuerzas policiales a su detención y presentación ante el órgano. La vigencia de la orden será hasta 2024, y después se prorrogará. El juicio quedará aplazado hasta que aparezca. La federación también está personada, junto a APA SOS, en el caso de la muerte de 'Benito', un perro abandonado por su primer dueño porque no valía para cazar. Después, lo adoptó una nueva familia y el padre, un hostelero bilbaíno, lo mató cinco meses después, en septiembre del año pasado. Alegó defensa propia. Él no se dio a la fuga: el juicio se celebró a finales de junio y está visto para sentencia.