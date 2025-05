La 'bilbainada' de un inglés por la final de la Europa League: «He venido en bici desde Valencia»

En una final de fútbol podemos encontrarnos con todo tipo de personas. Incluso con gente que podía tranquilamente haber nacido en Bilbao, aunque en realidad ... su pasaporte diga lo contrario. Es el caso de Marcus Hawkins, un seguidor del Tottenham que hizo lo impensable para poder animar al equipo de sus amores junto al resto de su familia de cara a la final de la Europa League que disputará su equipo con el Manchester United esta noche en San Mamés. Nada más y nada menos que venir en bici desde Valencia. Como si fuera un peregrino del camino de Santiago. Algo lógico teniendo en cuenta que la final se disputa en La Catedral.

Resulta que al bueno de Hawkins la clasificación de su equipo le pilló recorriendo España en bicicleta. Pero, claro, el fútbol tiene prioridad. Así que no se le ocurrió otra cosa que pedalear desde Valencia hasta Bilbao, haciendo 100 kilómetros diarios, para no perderse este acontecimiento histórico. «Ha sido duro, pero alucinante», expresa con orgullo ante su particular 'bilbainada'.

Su padre no se queda atrás. Ha venido conduciendo desde Cambridge junto a un amigo durante 15 horas. «No mucho», se quita importancia teniendo en cuenta lo que ha hecho su hijo. Está claro que estos ingleses están hechos de otra pasta. De momento, Marcus y compañía se alojan en Balmaseda. Y hoy, como no podía ser de otra forma, la bici se ha quedado allí. Ahora, padre e hijo sólo esperan que a su equipo la final le vaya también sobre ruedas. Ellos ya han hecho todo lo posible para poder celebrar el título continental 'in situ'.