Bicis y patinetes fuera de las aceras en Bilbao

Da la impresión de que cada día se inventa un nuevo artilugio sobre el que montarse y circular. Están los segways, las incontables variables de patinetes, los más modernos hoverboards...

– Si me compro uno de estos chismes, ¿qué hago? ¿Por dónde circulo? ¿Qué pasa si arrollo a alguien y le provoco lesiones?

– Ahora mismo hay un vacío legal. No hay respuestas. Y en caso de accidente será el juez quien determinará quién tiene la culpa y sus responsabilidades.

Quien responde es Enrique Urquijo, director de Circulación, Transportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao. El problema es serio porque esos cachivaches, a los que se ha bautizado como vehículos de movilidad personal (VMP), cada vez tienen más presencia en la vía pública, por lo que su potencial para generar conflictos es notable.

El Consistorio quiere abordar el asunto en el Foro por la Movilidad Sostenible, que comenzará a funcionar este mismo otoño. Se trata del organismo en el que participan los grupos municipales y otros agentes relacionados con este mundo con el objetivo de desarrollar el Plan de Movilidad Sostenible, aprobado el pasado mes de junio.

Sin embargo, el problema lleva tiempo sobre la mesa. ¿Por qué no se han tomado medidas antes? El director de Circulación destaca que el asunto es peliagudo. Un ejemplo es lo que le ha ocurrido a Barcelona, que sí se ha decidido a legislar pese a que aún no existe una regulación estatal superior. La ciudad condal, «con carácter general, prohíbe los VMP por la calzada, y los manda a los bidegorris»; y eso ha creado un enorme conflicto con los ciclistas, que ven cómo unos carriles que habían logrado conquistar ahora deben compartirlo. Según esta tesis, el espacio que se reserve a los nuevos mecanismos de movilidad sostenible (patines y segways son aparatos eléctricos) no deben ser en detrimento de las tradicionales maneras ecológicas de desplazarse (en bici o andando), sino a costa del principal enemigo: el coche privado.

Más información 20 kilómetros por hora es la velocidad máxima que la DGT contempla para patinetes pequeños y hoverboards; los grandes y los segways pueden alcanzar los 30. La clasificación es orientativa y la recoge la denominada Instrucción 16/V-124, que no es de obligado cumplimiento. El conflicto Llevar los vehículos de movilidad personal (VMP) a los bidegorris ha creado problemas en ciudades como Barcelona, al considerar que los nuevos mecanismos de movilidad sostenible deben quitar espacio a los coches y no a ciclistas ni a peatones. Apuesta por los pedales El Ayuntamiento de Bilbao pretende que en 2023 el 4% de los desplazamientos que se produzcan en la ciudad sean en bicicleta, frente al 0,8% actual. Llegan las eléctricas Este mismo otoño se implantarán las bicicletas de pedaleo asistido con el fin de fomentar su uso incluso en los barrios altos.

Además, hay que tener en cuenta que Bilbao tiene sus peculiaridades; esencialmente, que el 87% de sus calles tiene la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora. Esa circunstancia pacifica la circulación y, quizá, facilitaría que se compartiese la calzada con estos nuevos y pujantes mecanismos eléctricos.

En principio, el plan municipal era sacar este mismo año una ordenanza para poner orden y buscar el modo para encajar los VMP en las calles de la ciudad. Pero el hecho de que se haya planteado la creación del Foro por la Movilidad para este otoño les ha hecho replantearse el calendario; el motivo es esperar a que ese órgano esté constituido para, entre los distintos agentes, llegar a una solución de consenso.

Información y sanciones

La revolución que está viviendo la ciudad en las formas de desplazarse también va a llegar a los ciclistas, a los que el Ayuntamiento quiere retirar de las aceras ahora que los 30 kms./hora han hecho del asfalto un lugar más amable para ellos. Es cierto que la ley ya dispone que las bicicletas deben ir por la calzada o los bidegorris, «y nunca por las zonas reservadas a peatones», admite Urquijo. Sin embargo, también reconoce que «hasta ahora» las autoridades han sido bastante tolerantes; cada año hay alguna campaña de la Policía Municipal para informar a los ciclistas que van por la acera de que no lo están haciendo bien, pero lo cierto es que cualquiera que salga por la ciudad notará que no es extraño que las dos ruedas convivan con los peatones.

Para el director de Circulación, con la implantación del 'Bilbao a 30' ya no hay excusa para no ir por el asfalto. Así que, en un primer momento, este mismo otoño, el Consistorio lanzará una campaña informativa a pie de calle. Luego, llegará el momento en el que la Policía Municipal comience a poner sanciones.