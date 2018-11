Berbagunea llena el Azkuna Zentroa de euskaltzales Un grupo de escolares, en pleno debate durante el Berbagunea. / FERNANDO GÓMEZ La iniciativa, enmarcada en el Euskaraldia, propone debates a cientos de ahobizi y belarriprest para «quitar la vergüenza» XABIER GARMENDIA Martes, 27 noviembre 2018, 15:30

El concepto de la iniciativa es bastante fácil de entender. Consiste en sentarse alrededor de una mesa con otros tres compañeros y debatir sobre algunos temas predefinidos. Pueden ser asuntos banales o de extrema importancia social. Se puede opinar lo mismo o discrepar. Todo eso da igual. La única regla estricta que se debe cumplir es que esa conversación sea entera en euskera, independientemente del nivel de cada uno. Es lo que se busca durante este martes en el Azkuna Zentroa con la celebración del Berbagunea. Se trata de la novena edición de esta dinámica que ya tiene siete años y que esta vez se ha adelantado un poco para coincidir con el Euskaraldia, la intensa campaña que promueve la lengua vasca durante once días.

Desde primera hora de la mañana, cientos de personas han ido pasando por el Azkuna Zentroa para participar en una iniciativa que también busca contribuir a «desatascar» el uso cotidiano del euskera en Bilbao. «Es la localidad vasca donde más personas lo hablan o lo entienden. Sin embargo, resulta bastante difícil escucharlo por la calle», comenta Aitziber Olabarrieta, una de las organizadoras. Bajo su punto de vista, citas como el Berbagunea siguen siendo muy necesarias «para que uno se quite la vergüenza de hablar en otro idioma». El clima está marcado por el compañerismo y nadie se echa las manos a la cabeza si alguien pone una 'k' donde no es o no acierta al conjugar el 'nor-nori-nork'.

A lo largo de la mañana, las mesas han estado repletas de estudiantes de colegios vizcaínos y también de euskaltegis. Entre estos últimos, predominaban los belarriprest; es decir, aquellos que comprenden el euskera, pero no lo hablan de forma fluida. Convencidos por sus profesores, muchos de ellos han acudido para aprovechar la oportunidad de practicar el idioma fuera de clase. «Nos hace falta este tipo de eventos porque uno tiene menos miedo a equivocarse. Todavía tengo ese cuidado de no hablar muy rápido porque ahí sí que fallo, pero con la práctica se va aprendiendo», dice Jon Sánchez, que alude a uno de los refranes más conocidos: «Eroriz ikasten da oinez» ('Cayendo se aprende a andar').

Cada veinte minutos, hay que cambiar de mesa y de tema. Con la habitual vergüenza por estar rodeado de gente desconocida y hablar en otro idioma, un grupo de cuatro belarriprest se dispone a debatir acerca de la repercusión internacional de los eventos que ha acogido Bilbao este año. «Son temas muy interesantes, aunque a mí el que más me ha gustado es el anterior. Hemos hablado sobre el deporte escolar y por qué los niños y las niñas compiten separados», afirma Elene Ezkerra. Enfrente de ella, Irune Herrán dice sentirse muy agradada por la celebración del Euskaraldia, aunque advierte de que algunos participantes hacen alguna que otra trampa. «Ayer fui a la farmacia con mi chapa de belarriprest y el dependiente, que tenía la de ahobizi, se dirigió a mí en castellano. A veces se nos olvida», lamenta.

Entre los ahobizi, por su parte, las conversaciones son bastante más fluidas, incluso algo aceleradas. En todo caso, ellos también agradecen que se organice un evento así. «Yo sé euskera porque lo he aprendido desde que era una niña, pero luego tienes muy pocas oportunidades de practicarlo. Hablas en castellano incluso con los que sabes perfectamente que dominan el euskera. Es una pena», opina Miren Hernández. Ella, a diferencia del farmacéutico de Irune, dice estar cumpliendo firmemente las normas y su primera palabra está siendo siempre en euskera. Además, reconoce que ve muy predispuestos a los belarriprest: «Creo que ese está siendo el gran éxito del Euskaraldia. ¡Que no tengan miedo!».