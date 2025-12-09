Los belenes toman Bilbao por Navidad

La Navidad está llena de momentos cargados de ilusión, pero si hubiera que quedarse con uno –más allá del de abrir los regalos– probablemente sería ... el de decorar la casa. Poner el árbol, las luces y, por supuesto, el belén. Sean ateos, agnósticos o creyentes, la decoración se convierte en todo un ritual que marca el inicio de estas fechas festivas y del que, una vez terminadas las celebraciones, cuesta despedirse. Muchas familias tienen marcado en rojo en el calendario el día en el que empiezan a vestir de Navidad sus hogares. En numerosos casos, aprovechan el puente de principios de diciembre para arrancar con los preparativos.

Mari Carmen y Luisa, hermanas y vecinas de San Ignacio, recorrían ayer el nacimiento instalado en la iglesia de La Encarnación de Atxuri en busca de algo de inspiración. «Venimos todos los años, nos gusta mucho ver lo que hacen, luego nos tomamos algo por el Casco Viejo», contaban emocionadas. Y es que, a pesar de estar todavía a primeros de diciembre, en Bilbao ya se respira el ambiente navideño. El encendido de luces y la inauguración del mercado de Doña Casilda marcaron el inicio de unas semanas en las que los belenes vuelven a cobrar protagonismo. Repartidos por distintos puntos de la ciudad, pueden visitarse durante todo el mes y los primeros días de enero.

Entre figuritas de madera y villancicos sonando de fondo, Adilia Salgado atiende a quienes se acercan a visitar el belén que ocupaba una sala entera de la iglesia, con entrada gratuita. Salgado es miembro de la Asociación Belenista Santos Justo y Pastor, encargada de la mayoría de exposiciones que se organizan en la ciudad desde hace dos décadas. «Lo hacemos por afición, por el ambiente que se crea en los talleres», explica. La escena, de varios metros de longitud y llena de pequeños detalles –casas romanas, riachuelos, animales…–, es completamente artesanal. «Estamos todo el año trabajando en él y nos hace mucha ilusión verlo terminado», cuenta. En su taller, ubicado en Otxarkoaga, elaboran durante todo el año tanto las piezas que se exponen como otras destinadas a la venta. «No contamos con subvenciones. Nos financiamos con los donativos de la gente y con lo que vendemos», añade.

El Museo de los Pasos acoge escenas tradicionales y nacimientos relacionados con la cultura vasca J. M.

El trasiego de visitantes delataba ayer que era festivo. A tan solo unos metros, decenas de personas se acercaban a curiosear el Museo de Arte Sacro, que acoge en su claustro otro de los clásicos de estas fechas, la exposición de belenes del mundo, también de entrada gratuita. En ella se pueden visitar un centenar de nacimientos procedentes de distintos países y culturas, desde Senegal hasta las Azores. El recorrido se completa con un espacio dedicado a los dulces navideños elaborados en conventos de toda España. Muchos visitiantes no podían resistirse. Decidían dedicarle unos minutos y hasta caían en la tentación de comprar alguna delicia. «Ayer pudieron pasar por aquí alrededor de 300 personas», reconocía la encargada.

Escenas locales

Tras una breve parada técnica para reponer fuerzas, dos amigas discutían frente a otro belén ubicado en una de las arterias del Casco Viejo: «Si eso es el puente del Arriaga entonces lo que se ve al fondo tiene que ser La Peña...», debatían animadamente. El Museo de los Pasos expone otro año más doce escenas de temática navideña, también de la mano de la Asociación Belenista. Desde un belén bilbaíno hasta un nacimiento en Garai, los visitantes pueden ver escenas más ligadas a la cultura vasca, donde se encuentran personajes ataviados con trajes tradicionales y hasta visitas del mismo Oletzero.

Hubo una que captó especialmente la atención del público: la dedicada al recibimiento en el Palacio Foral a los jugadores del Surne Bilbao Basket tras su primer título europeo. Cada año, los artesanos escogen un evento especial que haya ocurrido en Bizkaia y dedican uno de los belenes a rememorarlo. Si el año pasado conmemoraban el título copero del Athletic, esta vez no quisieron dejar pasar la ocasión de celebrar la victoria de los hombres de negro. Las exposiciones llevan abiertas desde principios de diciembre y podrán visitarse hasta el 6 de enero de 2026.