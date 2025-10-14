BBK, en busca de personas mayores activas que inspiren a la comunidad

Juncal Munduate Martes, 14 de octubre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Cuando Cristina Mayor Bernaola llegó a la jubilación se encontró con algo que antes no había tenido: tiempo. «Hasta ese momento siempre había sido la última en todo». Desde entonces, y a sus 79 años, no ha parado de participar en todo tipo de iniciativas sociales, aunque una de las que más le llena, admite, es la participar en 'Diz Diz Asociación de Mujeres de Mungia', su localidad. Ahora, BBK la ha seleccionado como una de las caras visibles de su nuevo proyecto colaborativo 'Erreferenteak', que precisamente busca «resignificar la jubilación» e impulsar estilos de vida activos en personas mayores de 55 años.

A través de historias como las de Cristina, jubilada y «referente en el desarrollo comunitario», la iniciativa tiene como objetivo inspirar a otras personas en la misma situación a seguir aprendiendo y contribuir al «bienestar colectivo». En el acto de presentación del proyecto, Nora Sarasola, directora de la Obra Social de la fundación BBK, ha subrayado que éste nace para conseguir «historias que nos sirvan de espejo, para ver que se trata de sumar vida a los años, no años a la vida».

Para ello, 'Erreferenteak' se desplegará en los próximos meses por diferentes municipios de Bizkaia. Junto a ayuntamientos y agentes sociales, cada localidad tratará de identificar a aquellas personas que ya representan esa manera vital y positiva de vivir. El proyecto ya ha arrancado en Mungia con la historia de Cristina Mayor y en Gamiz-Fika, tras haber encontrado el ejemplo de Pedro Llona, también jubilado de 68 años y natural de la localidad. Con 30 años a sus espaldas en la comisión de fiestas, este vecino ha admitido estar siempre dispuesto a participar en la organización de los eventos de su municipio.

Mapa de referentes

Una vez identificadas, se darán a conocer las historias de estos «referentes» a través de campañas y un portal web que pretenden «servir de inspiración» a la ciudadanía. «No queremos mostrar a figuras mediáticas ni extraordinarias, sino a personas cercanas que desde sus municipios demuestran que aún hay mucho por aportar en esta etapa de la vida», ha explicado Sarasola.

Posteriormente, las propias personas mayores de 55 años podrán presentar iniciativas que, en función de su impacto social y capacidad para generar comunidad, contarán con el apoyo de BBK en su difusión. El proyecto terminará con una sesión abierta al público en las que se visualizarán todas las experiencias recogidas en los meses previos, siempre, según Sarasola, con el doble objetivo de «reconocer e inspirar».