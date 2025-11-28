La batalla judicial de Janire, la madre de dos niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación

«No me veía a la altura. Después de haber dedicado dos años y muchas noches al caso me daba pena perderlo por no defenderlo ... bien». Janire Torres, la madre vizcaína de dos niños con una enfermedad ultra rara única en el mundo, demandó en marzo a la Diputación de Bizkaia, entidad a la que reclama más horas de atención temprana para sus hijos Zeian (4 años) e Izei (2), que sufren un discapacidad severa que les impide hablar y caminar.

Janire decidió representarse a sí misma y redactó la demanda con ayuda de Chat GPT. Un 'apaño' «que no ha funcionado». Ya se lo deslizó el juez hace mes y medio cuando, siete minutos después de iniciada la vista, la suspendió y emplazó a la demandante a «hilvanar» el texto de la denuncia «para no volvernos tarumba» –le dio cuatro días de plazo para ordenar «el batiburrillo» de alegaciones–. «En ese momento me dí cuenta de que necesitaba una acusación profesional». Y llamó a Sandra. «Conoce el caso, a los niños, sabe cuántas veces les hemos tenido que ingresar... Con ella ganamos en enero otro juicio por el que concedieron a mi marido la reducción de jornada absoluta para el cuidado de los hijos».

Porque en casa –viven en Abanto-Zierbana– todas las manos son pocas. Zeian e Izei son los dos únicos niños en el mundo con una extraña enfermedad genética que ni siquiera tiene nombre y que les impide ser funcionales. «No pueden andar ni son capaces de comunicarse. El mayor tiene un grado más severo, grita, tira del pelo, creemos que tiene un autismo profundo, sufre ataques epilépticos, crisis disautonómicas que le provocan vómitos y diarrea, fiebre, pérdida del conocimiento…», explican Janire y José Luis, que se multiplican para atender a los pequeños y a su hermano mayor, Adei (9 años), que está diagnosticado de Asperger y tiene un grado de dependencia uno –sus hermanos pequeños tienen un grado tres–.

Ampliar Janire y José Luis, con su abogada, este jueves en los juzgados. MAIKA SALGUERO

Estos días la familia está en Burgos, en el encuentro quincenal y terapeútico que cada año celebra el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias del Imserso. «A nuestros hijos no les podemos dejar con cualquiera porque necesitan ayuda para todo. Hoy se han quedado con mi suegra y con las auxiliares del centro. Su padre y yo hemos salido con el coche a las cinco de la mañana, no queríamos encontrar algún imprevisto en la carretera y llegar tarde al juicio».

Les sobraron tres horas. «En la sala me notaba ansiosa, pero a la vez emocionada. En algún momento he escuchado mi propio corazón golpearme». No eran tanto nervios –dice Janire– sino «impotencia y mucha decepción». «Los médicos de Osakidetza llevan años diciéndonos que pelean por una atención temprana mejor y hoy la neuropediatra de mis hijos, a la que ha llamado a declarar la parte contraria, casi ha testificado en mi contra. Luego han llamado a una psicóloga que forma parte del equipo de evaluación de la Diputación y que ni me conoce a mí ni he visto jamás a mis hijos». En su declaración ante el juez, la neuropediatra que atiende a Zeian e Izei ha mantenido que las seis horas de atención temprana que reciben son suficientes y ha sugerido que las últimas crisis epilépticas del mayor podrían estar «potenciadas» por la hiper estimulación. «Aunque no lo puedo demostrar», ha reconocido la doctora durante la vista.

Opinión que choca frontalmente con la de los dos peritos neuropsicológicos que han declarado por parte de la acusación. Estos expertos han negado rotundamente cualquier relación entre la epilepsia y las sesiones de estimulación y han señalado que, lejos de estar sobreestimulados, a Zeian y a Izei les sucede «lo contrario». En su opinión, los niños deberían recibir «entre 9 y 15 horas semanales en el centro de atención temprana», frente a las seis mensuales que tienen otorgadas.

«El propio centro de atención temprana ha escrito un informe en el que indica la necesidad de ampliar las horas. No se entiende que la Diputación derive a estos niños a un centro pero luego no haga caso de las recomendaciones que le hacen desde allí y que quieran hacer ver que lo de incrementar las horas es algo subjetivo de la madre y que incluso los menores están al límite de lo que les convendría por salud», ha reprendido a la otra parte la abogada de Janire.

La Diputación «Las seis horas mensuales otorgadas son suficientes y una hiper estimulación podría resultar incluso perjudicial»

La familia Los dos peritos de la acusación han cifrado «entre 9 y 15 horas» semanales la atención que precisarían los niños

El argumento de ambas partes en realidad es el mismo, solo que con enfoques antagónicos. La defensa de la Diputación argumenta que deben computarse también como atención temprana «la atención que reciben en el colegio» –van al Trueba de Artxanda–, mientras que la demandante y sus testigos aseguran que «lo del colegio es un apoyo educativo, pero en ningún caso es terapia». «La atención temprana es una atención integral que consiste en logopedia, fisioterapia, psicólogo y terapia ocupacional. Dicen que las ayudas especializadas del colegio se pueden computar, pero resulta que Zeian no tiene allí logopeda, sino un profesor de audición y lenguaje que le viene muy bien pero no es terapia. Y en el caso de Izei ni siquiera existe esa figura. Y eso es solo un ejemplo. Además, ¿qué pasa con los cuatro meses al año que no hay clase por vacaciones?», argumenta la acusación.

Otro punto de choque son las sesiones de fisio que se ofrecen en Osakidetza –cuatro al mes–. «La madre no quiere que vayan a Cruces, quiere que hagan fisio en el centro que ella elija. Pero eso es como si pedimos que nos ingresen en un centro privado porque me gusta más la habitación y tiene vistas, pero queremos que nos lo pague Osakidetza», acusó la letrada que defiende los intereses. Janire explicó que no los lleva «por consejo médico, ya que en el hospital hay alto riesgo de infecciones y el gimnasio no cumplía las condiciones».