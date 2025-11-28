El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Janire, con su marido y sus tres hijos. LUIS ÁNGEL GÓMEZ

La batalla judicial de Janire, la madre de dos niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación

El juicio se ha celebrado este jueves y Janire, que preparó la demanda con Chat GPT y pensaba representarse a ella misma, ha llevado a una abogada

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 02:34

Comenta

«No me veía a la altura. Después de haber dedicado dos años y muchas noches al caso me daba pena perderlo por no defenderlo ... bien». Janire Torres, la madre vizcaína de dos niños con una enfermedad ultra rara única en el mundo, demandó en marzo a la Diputación de Bizkaia, entidad a la que reclama más horas de atención temprana para sus hijos Zeian (4 años) e Izei (2), que sufren un discapacidad severa que les impide hablar y caminar.

