El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mercedes Salazar ayuda a su madre Bene García, que todavía se recupera de las lesiones provocadas por el accidente. Jordi Alemany

La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella

Bene García, de 94 años, ha «perdido vida» tras ser arrollada en Barakaldo y espera desde mayo a que los seguros decidan quién debe indemnizarla

Juncal Munduate

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:46

A la hora de definir a su madre, la primera palabra que le viene a la cabeza a Mercedes Salazar es «superabuela». Hasta hace unos ... meses Bene García tenía una rutina envidiable para sus 94 años: por las mañanas salía de su piso en Barakaldo -donde vivía sola- y daba su paseo de rigor por el jardín botánico. A las tardes, reservaba unas horas para socializar con sus amigas entre juegos de cartas. El 5 de mayo, sin embargo, su día a día cambió radicalmente. Cuando cruzaba por un paso de cebra en una de sus caminatas matinales, un coche se desancló de la grúa que lo sostenía y la arrolló, provocándole una fractura en la cadera y otra en el hombro. Ocurrió en un cruce de La Avenida de la Libertad, a la altura del parque de Los Hermanos. Al recordarlo, no puede evitar tocarse la zona lastimada: «Me pegó un golpe de muerte».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  7. 7 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  8. 8

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella

La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella