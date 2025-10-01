Los barrios de Bilbao acogen una muestra itinerante sobre su regeneración urbana

La sociedad municipal que incentiva la rehabilitación de edificios, viviendas y locales de Bilbao –Surbisa– cumple este año cuatro décadas de actividad y para celebrar ... la efeméride ha organizado una exposición que recoge los principales hitos de la entidad en los distintos barrios a lo largo de su historia.

Bajo el título '40 años...mejorando Bilbao', la muestra recorrerá los distritos de la villa tras haber estado instalada durante el verano en las estaciones de metro de Casco Viejo, Abando y Santutxu. Este mes, la exposición se podrá ver en el Palacio Yohn, en noviembre se trasladará a San Francisco y en diciembre a Rekalde.

La muestra arranca con el primer objetivo de la sociedad: la rehabilitación integral del Casco Viejo, muy afectado por las inundaciones de 1983. El ámbito de actuación se fue extendiendo. En 1994 se amplió a Bilbao La Vieja y en el año 2002 al Barrio Ferroviarios.

2.552 edificios rehabilitados

Desde 2005 Surbisa ha intervenido en Artatzu Bekoa, Otxarkoaga, Zorrotzaurre, Barrio de La Cruz y Grupo General Salazar, Olabeaga, Irala, Zazpilanda, Uretamendi y Uribarri. Desde su creación, la sociedad municipal ha incentivado actuaciones de rehabilitación privada en edificios, viviendas y locales comerciales que han ascendido a casi 318 millones de euros, de los que 87,8 provienen de ayudas económicas gestionadas por Surbisa. En total, ha gestionado la restauración de 2.552 edificios de Bilbao –el 22% del total–, 18.051 viviendas, de las que se han beneficiado 58.697 personas.

Jon Bilbao, concejal de Regeneración Urbana ha destacado este miércoles que «Surbisa se ha convertido en una referencia por fomentar y apoyar las obras privadas en edificios, viviendas y locales, en los que la mejora de la habitabilidad, de la accesibilidad y de la eficiencia energética».