Imagen de archivo de un edificio de viviendas cuya fachada ha sido rehabilitada junto a otro todavía pendiente de reformar, en el Grupo Zazpilanda. Manu Cecilio

Los barrios de Bilbao acogen una muestra itinerante sobre su regeneración urbana

La exposición sobre los 40 años de Surbisa, la sociedad municipal que incentiva la rehabilitación de edificios, viviendas y locales, se podrá visitar en el Casco Viejo, San Francisco y Rekalde hasta diciembre

Alba Peláez

Alba Peláez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:22

La sociedad municipal que incentiva la rehabilitación de edificios, viviendas y locales de Bilbao –Surbisa– cumple este año cuatro décadas de actividad y para celebrar ... la efeméride ha organizado una exposición que recoge los principales hitos de la entidad en los distintos barrios a lo largo de su historia.

Te puede interesar

