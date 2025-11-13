Bares deberán pagar hasta 16.000 euros por el juicio contra los cierres del covid

«A la hostelería vizcaína le toca asumir las pérdidas de la pandemia, asumir la pérdida del juicio, y abonar unas costas a todas luces ... desproporcionadas y abusivas». Ya se recordará que durante la catástrofe del covid uno de los sectores más afectados por los cierres sucesivos e intermitentes fue la hostelería en todas sus formas. Cientos de empresarios reclamaron entonces a las administraciones por las pérdidas sufridas; les pedían que les resarciesen del desastre.

Hace ya dos años que el Tribunal Supremo rechazó esa posibilidad al considerar que las medidas adoptadas, los cierres decretados, «fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación». También es cierto que lo contrario hubiese supuesto poco menos que una quiebra para las arcas públicas.

Ahora, un grupo de hosteleros vizcaínos denuncia una situación sobrevenida que ven injusta. Se trata de empresarios que se habían embarcado en estos procesos. «Somos 52», explica Ana García Arana, del Negresko, en Bilbao. «En su día no se nos aceptó la demanda colectiva y tuvimos que hacerlas de manera individual», añade.

Tras no ver satisfechas sus pretensiones «se nos ha condenado a pagar las costas del juicio en la exagerada cantidad de 4.000 euros por año reclamado tanto al abogado del Estado como al Gobierno vasco». En total, 8.000. Para quienes pedían indemnización por dos años, 16.000. «A algunos les toca pagar el 100% de lo que reclamaron, y a otros, el doble».

Amaia Guillamón, del Bertoko Berria, en la Plaza Nueva, recuerda que para determinar el impacto de los cierres en sus negocios presentaron «las declaraciones de la renta» de los ejercicios anteriores. «No todo el mundo reclama lo mismo», añade. En algunos negocios más pequeños la cantidad se quedaba en 6.000 euros; en otros supuestos, «especialmente en el caso de hoteles, era mucho más, incluso por encima de los 100.000 euros».

A comienzos de este año los empresarios trataron de que las administraciones les perdonasen esas costas, «como ha hecho Navarra». Pero no lo han logrado. «Antes del verano el Gobierno central ya había mandado todas las cartas de pago». En un primer momento tenían la esperanza de que al menos el Ejecutivo vasco abriese la mano pero «ya está empezando a mandar las cartas también», dice García Arana. «Una cosa es que perdamos una demanda, y otra que nos castiguen con esas costas. Es una salvajada».

¿Cómo es que siguieron adelante con los procesos pese a la jurisprudencia del Supremo en sentido negativo? «A nosotros nadie nos informó de que había jurisprudencia», asegura Guillamón. Además, «los abogados creían que no nos iban a castigar de esta manera», añade García Arana.