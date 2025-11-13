El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bares de Ledesma cerrados durante la pandemia. Maika Salguero

Bares deberán pagar hasta 16.000 euros por el juicio contra los cierres del covid

Hosteleros vizcaínos denuncian que 52 locales que vieron rechazada su petición de resarcimiento deben abonar ahora a los gobiernos central y vasco las costas del proceso

Luis López

Luis López

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

«A la hostelería vizcaína le toca asumir las pérdidas de la pandemia, asumir la pérdida del juicio, y abonar unas costas a todas luces ... desproporcionadas y abusivas». Ya se recordará que durante la catástrofe del covid uno de los sectores más afectados por los cierres sucesivos e intermitentes fue la hostelería en todas sus formas. Cientos de empresarios reclamaron entonces a las administraciones por las pérdidas sufridas; les pedían que les resarciesen del desastre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  5. 5

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  6. 6 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  7. 7

    Así es la pubalgia, la lesión que se ceba con jóvenes estrellas como Nico, Lamine y Mastantuono
  8. 8

    La profesora de Deusto que busca el éxito del alumnado vulnerable
  9. 9 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  10. 10

    Las terrazas del Muelle de Marzana recurren a Costas para evitar su cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bares deberán pagar hasta 16.000 euros por el juicio contra los cierres del covid

Bares deberán pagar hasta 16.000 euros por el juicio contra los cierres del covid