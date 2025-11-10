JK, el bar que enseñó a muchos bilbaínos a beber bien A punto de cumplirse 20 años de su cierre, el local de los Bengoetxea se resiste a borrarse de la memoria colectiva: «Ibas a las coctelerías famosísimas y no te servían un 'dry martini' mejor»

Normalmente citamos la calle para explicar dónde está el bar. Es lo lógico, pero hay locales tan especiales que llegan a invertir el orden natural de las cosas, y con ellos empieza a suceder al revés, que citamos el bar para explicar dónde está la calle. Con el JK, eso sigue ocurriendo casi veinte años después de que cerrara sus puertas: para muchos bilbaínos, Iturriza, esa diagonal tirando a sombría que enlaza Hurtado de Amézaga y San Francisco, continúa siendo 'la calle del JK', como si la coctelería se mantuviese tozudamente abierta en la memoria colectiva. El JK es el sitio donde muchos descubrimos lo que era beber bien, y su desaparición nos impuso una condena perpetua a la decepción y la añoranza. Es, sin duda, uno de esos lugares a los que nos gustaría volver, parte de esa geografía sentimental que ya no existe y que evocamos con razonable melancolía.

«No era un bar especialmente bonito y estaba decorado de modo algo anticuado, pero sí, era especial y, aunque ya han pasado bastantes años desde que desapareció, todavía lo añoro. Era especial porque se estaba muy bien, transmitía esa especie de paz litúrgica de los buenos bares de cócteles. Era perfecto para estar solo, para una cita de trabajo o romántica y para estar con amigos. Y desde luego por la calidad de sus cócteles: eran perfectos», repasa el escritor Juan Bas, apasionado de aquellos «maravillosos 'dry martinis'». El JK nació como cafetería, bautizada con las iniciales de sus propietarios, los hermanos Juanmari y Kepa Bengoetxea, procedentes de Orozko, pero pronto se reconvirtió en coctelería. Se trataba, eso sí, de una coctelería amigable, sin las pretensiones de modernidad o de fatuo refinamiento tan habituales en este tipo de locales, pero con una exigencia implacable en la perfección de sus preparaciones, esa mezcla de matemáticas y emoción.

«Yo iba a los buenos locales en Burdeos, Madrid y Barcelona. Pedía una copa, cogía la prensa y a ver cómo trabajaban. A espiar: pedía pero no bebía», confesó Kepa en una entrevista con el periódico 'Bilbao'. Los limones se los traían especialmente de Murcia dos veces a la semana, el vermú respondía a una codiciada «fórmula secreta» y, por supuesto, también se servían «creaciones propias para los más atrevidos», como anunciaba su publicidad en los diarios.

Paz o guerra

El heredero de todo aquel conocimiento y del propio local fue su sobrino, Joseba Bengoetxea, que demostraba su mágico dominio de las proporciones incluso en la manera de estar tras la barra, un cóctel impecable de afabilidad y discreción. La enfermedad le obligó a cerrar el JK en 2006 y los parroquianos empezaron a entrenar entonces una nostalgia que se volvió definitiva en 2010, cuando falleció con solo 40 años. «Joseba era una persona muy metódica –le recuerda su mujer, Conchi Relloso–, le encantaba su trabajo y decía que había que hacerlo en condiciones. ¡Todo lo hacía con el corazón! Venía a casa y seguía creando, nunca dejaba de buscar información. Para la gente que iba día a día, el JK se convirtió en un refugio, un lugar entrañable, el sitio al que acudes en busca de paz o de guerra, lo que necesites».

Hay quien llega a afirmar, en un arranque de bilbainismo que no tiene tanto de disparate, que el JK era el mejor bar del planeta entero. Pablo Martínez Zarracina, columnista de EL CORREO, incluso lo ha dejado escrito por ahí. ¿Qué hacía tan especial al JK, Pablo? «Quiénes, en primer lugar quiénes: los hermanos Bengoetxea y su sobrino Joseba. Eran grandísimos barmans. Su dominio de la coctelería esencial, que es la complicada, era absoluto. Tú ibas por el mundo a las coctelerías famosísimas y no te servían un 'dry martini' mejor que los del JK. Luego el bar tenía uno de esos encantos impremeditados que las cosas obtienen, cuando son verdaderas, de su roce con el tiempo. Si los fines de semana el ajetreo era mayor, entre semana el JK era el refugio perfecto. Acogedor, silencioso y civilizado, el bar no tenía ni televisión ni ínfulas, que son dos cosas que arruinan automáticamente cualquier coctelería», responde.

–¿Y cuál sería su plan si un hada buena y un poco borrachina le permitiese volver una sola vez al JK?

–Me sentaría en mi sitio favorito —en la barra, en el rinconcito junto a la puerta—, saludaría a Joseba y le pediría un 'dry martini'. Después hojearía el periódico de ese día imposible mientras espero a que a mi espalda se vaya materializando el alboroto de los viejos amigos. Llegarían todos jóvenes y sedientos, inalcanzables aún para la nostalgia o la prudencia.

