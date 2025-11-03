El Banco de Alimentos de Bizkaia busca 5.000 voluntarios para la Gran Recogida

El Banco de Alimentos de Bizkaia (BAB) se prepara para una de las citas que define, en buena medida, la capacidad de ayudar que tendrá ... la entidad el año siguiente. Se trata de la Gran Recogida de otoño, evento en el que llenan en buena medida las estanterías de cara a seguir apoyando a las personas más necesitadas. Pero, para animar a los vizcaínos a colaborar, necesitan 5.000 voluntarios que estén en los más de 200 supermercados que participarán en esta decimotercera edición, que se celebrará el viernes y el sábado.

Desde la organización hacen un llamamiento a formar parte de la campaña, este año bajo el lema 'Lo damos todo'. La idea es que ese ejército de voluntarios con peto azul haga visible la Gran Recogida en los establecimientos del territorio y expliquen a los ciudadanos la posibilidad, por un lado, de aportar productos 'in situ' y, por otro, de realizar donaciones en la cajas de los supermercados, importes de los que a lo largo del año va tirando la asociación para comprar lo que necesita.

El presidente del Banco de Alimentos de Bizkaia, Luis Crovetto, recuerda la «importancia» del evento de esta semana, en el que pedirán sobre todo «aceite, azúcar, cacao, alimentos infantiles, latas y otros productos no perecederos».

Inscripciones

Para hacerse una idea de la relevancia de la cita, basta con mirar los resultados de ejercicios anteriores. Entre esta campaña de final de año y la recogida de primavera, el otro gran evento para conseguir productos, la entidad recibió el pasado año 369.986 kilos de comida, más del 10% de todo lo que reparte a lo largo del año. Además, recaudó 849.511,50 euros con los que adquirir productos para aliviar la situación de en torno a 20.000 familias del territorio.

En la organización esperan que la generosidad de los vizcaínos se mantenga este 2025, en el que celebran su 30 aniversario. En primavera, por ejemplo, las aportaciones fueron un 10% superiores a las de las mismas fechas de 2024, lo que permitió ampliar la dieta básica a 6 litros de leche por persona y mes –se entregaban 4 desde que se disparó la inflación– y elevar el aceite de 0,5 a 1 litro. Los interesados en colaborar pueden apuntarse escribiendo al correo electrónico colectas@bancali-biz.org o llamando por teléfono (al 944 499 258 o al 946 053 779 de 8.30 a 12.30; y al 747 454 396 entre las 8.30 y las 18.30).