El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Julio César Alonso y el perro Chester pasan junto a los restos de un árbol quemado en Balmaseda. Jordi Alemany

«En Balmaseda miramos al monte y vemos la cicatriz del incendio»

Hace tres años, el fuego arrasó 500 hectáreas en la villa encartada y Zalla: «Era como si viniera la guerra, pensaba que aquí no iba a quedar nada»

Carlos Benito

Carlos Benito

Martes, 28 de octubre 2025, 07:27

Comenta

Hay aniversarios que pueden pasar desapercibidos, porque el presente nos arrastra y muchas veces no nos deja reparar en la carga especial que acompaña a ... una fecha, pero el incendio de 2022 acude a la memoria de los balmasedanos de manera puntual e ineludible, vinculado ya sin remedio al día grande de las fiestas. El desastre, el mayor de su clase que se ha registrado en Bizkaia en los últimos treinta años, trastocó los planes de aquella jornada tan especial: eran las diez de la mañana y estaba a punto de comenzar el tradicional concurso de putxeras, tras dos años de suspensión. «Salíamos de la pandemia y parecía que todo volvía a la normalidad, que había acabado la pesadilla. Y, de pronto, vinieron el humo y las cenizas», recuerda Aitor Larrinaga, el alcalde de entonces. En la villa encartada comentan que, cuando se cancela en el último momento esta fiesta de San Severino, significa que algo terrible pasa: el precedente era aquel 23 de octubre de 1980 en el que estalló el colegio de Ortuella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  4. 4 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena
  5. 5

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  6. 6

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  7. 7 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  8. 8 Fraude, bajas y detectives: el nuevo triángulo del mercado laboral
  9. 9

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  10. 10 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «En Balmaseda miramos al monte y vemos la cicatriz del incendio»

«En Balmaseda miramos al monte y vemos la cicatriz del incendio»