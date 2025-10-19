El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El prensado de la uva fue el primer acto de la fiesta, previo al brindis de apertura. Yvone Iturgaiz

Balmaseda brinda al viento en la Fiesta de la vendimia

La celebración de Bizkaiko Txakolina reúne en la villa encartada a ocho bodegas en una jornada enogastronómica con catas, maridaje y música

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:23

Dice el soneto dedicado por León Felipe a la villa encartada, en la que vivió dos años, que Balmaseda es un lugar «donde eternamente cae ... el agua a manta». Ayer llovió, aunque no tanto como da a entender el poema. A cambio, sopló un viento fuerte que afectó en más de un momento a la cartelería y los puestos de las ocho bodegas vizcaínas que presentaban sus mejores caldos en la Fiesta de la Vendimia de Bizkaiko Txakolina. Aunque resultó a ratos incómodo, y hasta causó algún sobresalto con una sombrilla voladora, las hojas doradas de los árboles arrastradas por el viento le dieron un aire otoñal muy bonito al jardín del Palacio Horcasitas, que se transformó por un día en el epicentro de la enología vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

